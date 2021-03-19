22 марта — дебаты Экспертного клуба Якутии и журналистского сообщества

22 марта 2021 года с 18 часов пройдут открытые дебаты Экспертного клуба Якутии, на которые приглашены все зарегистрированные кандидаты на пост главы Якутска. Они будут показаны в прямом эфире на yotube-канале https://youtube.com/c/ОкругТВ

А также в инстаграме sakhalife.ru, портале vesti14.ru и других сайтах, участвующих в дебатах.

В данном проекте участвуют: Игорь Саввинов — yktinform.ru, Елена Тихонова — v-yakutia.ru, блогер Сусанна Рожина, Олег Желнин — okrug.tv, София Булчукей — sakhalife.ru, Айталина Никифорова и Сергей Сумченко — taigapost.ru, Алексей Пахомов — vesti14.ru, Алексей Яровиков — sakhapress.ru, Елена Кузьмина — sakhanews.ru, Туйара Нутчина — aartyk.ru, Саша Александрова — exo-ykt.ru и другие.

Во время дебатов кандидаты в главы Якутска зададут вопросы друг другу, ответят на вопросы журналистов.

Основной принцип дебатов Экспертного клуба: создание равных условий для участников; наиболее полное раскрытие кандидатов перед избирателями.