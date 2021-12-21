22-летний слесарь в Якутии стал очередной жертвой

Мошенники продолжают обманывать якутян, предлагая перечислить деньги в инвестиционные компании. Несмотря на сомнительность их обещаний, горожане поддаются на уговоры и теряют личные и заемные денежные средства.

Так, очередной жертвой стал 22-летний слесарь из г. Якутска. Он увидел рекламу в мессенджере «Telegram» о том, что набирают пять человек для инвестирования в биржу криптовалют. Данная реклама его заинтересовала, поэтому он перешел по ссылке и вступил в группу «Сахаайа Трейдинг», где было 7 тысяч подписчиков. Прочитав сообщения и отзывы в группе, он решил, что таким образом заработать вполне реально и легко. Ему рассказали о способе заработка, суть которого заключалась в том, что он должен перечислить деньги администратору, после чего она начнет вкладываться в биржу криптовалют. Мужчина думал, что все законно и без обмана. Псевдоброкер убедила потерпевшего «инвестировать» мошенникам 34 тысячи рублей.

В идентичной ситуации оказался и 37-летний горожанин, который вложил в «инвестиции» 293 899 рублей. Ему поступил звонок от якобы агента инвестиционной платформы «Moneyget». Она вкратце объяснила про платформу, и мужчина заинтересовался. После регистрации на платформе лжеброкер сообщила о необходимости пополнения счёта на 9 999 рублей, чтобы заработать. Вся сумма переводов отображалась в «личном кабинете» на платформе. Потом ему позвонил якобы старший менеджер. При его участии потерпевший пополнил личный счет ещё на 153 900 рублей. Сумма должна была оставаться на счету и через некоторое время принести доход. На следующий день мужчина зашел в свой личный кабинет в онлайн-банке и обнаружил, что на него оформлен кредит на сумму 130 тысяч рублей, а заёмные денежные средства были тут же сняты. Лжеброкер уведомил его, что это лишь временная резервная копия, и с выводом денежных средств с платформы кредит закроется. Однако, в действительности деньги по сей день так и не переведены на карту.

Уважаемые якутяне, проявляйте бдительность! Не переводите деньги незнакомцам! Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов, брокерских организаций. Не переходите по неизвестным ссылкам и не регистрируйтесь на подозрительных сайтах.