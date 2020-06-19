22-23 июня в Якутске отключат воду

С 22:00 22 июня 2020 года до 6:00 23 июня 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией сетей ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: дома №1-№44 по улице Очиченко, до №75-№109 по улице Кржижановского, дома №30-№36 и №37/4-№41/5 по улице Челюскина.

С 22:00 23 июня 2020 года до 6:00 24 июня 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией (водолиния “Водоузел №1 – Водоузел №6”) будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: кварталы 9, 9А, 17, дома по улицам Очиченко, Якутская, дома №29/1, 29/2, 29/3 по улице Жорницкого, Новый хлебокомбинат, МУ МВД (Якутская, 2), ТП Дальняя 90, ТП Очиченко 3/1.