21 собаку, выловленную на улицах Якутска, забрали хозяева

За прошлую неделю работники Пункта передержки безнадзорных животных Якутска выловили с городских улиц 95 бездомных собак. Из них 21 оказалась домашней — питомцев забрали владельцы, рассказала «Эхо столицы» руководитель ППБЖ Екатерина Безрученко.

Наибольшее число заявок на отлов поступает из Автодорожного, Гагаринского, Промышленного и Сайсарского округа. В среднем в день на места выезжают шесть бригад из 2-5 человек. По словам Екатерины Безрученко, в некоторых случаях попадаются агрессивные животные, которые на отлове нападают на работников.

Сейчас в пункте содержится 254 собаки. После вакцинации и стерилизации, согласно федеральному закону «Об ответственном отношении к животным», собаки выпускаются на волю.