15.03.2021
20:16
95
Якутск
21 собаку, выловленную на улицах Якутска, забрали хозяева
За прошлую неделю работники Пункта передержки безнадзорных животных Якутска выловили с городских улиц 95 бездомных собак. Из них 21 оказалась домашней — питомцев забрали владельцы, рассказала «Эхо столицы» руководитель ППБЖ Екатерина Безрученко.
Наибольшее число заявок на отлов поступает из Автодорожного, Гагаринского, Промышленного и Сайсарского округа. В среднем в день на места выезжают шесть бригад из 2-5 человек. По словам Екатерины Безрученко, в некоторых случаях попадаются агрессивные животные, которые на отлове нападают на работников.
Сейчас в пункте содержится 254 собаки. После вакцинации и стерилизации, согласно федеральному закону «Об ответственном отношении к животным», собаки выпускаются на волю.
Источник: Городская газета "Эхо столицы"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.03.2021
0
15.03.2021
50
15.03.2021
199
15.03.2021
141
15.03.2021
262
15.03.2021
139
15.03.2021
239
15.03.2021
194
15.03.2021
152
15.03.2021
298
15.03.2021
300
15.03.2021
149
15.03.2021
159
15.03.2021
1168
15.03.2021
174
15.03.2021
227
15.03.2021
211
15.03.2021
300
15.03.2021
344
15.03.2021
1989
15.03.2021
771
15.03.2021
230
15.03.2021
880
15.03.2021
231
15.03.2021
1109
15.03.2021
161
15.03.2021
239
15.03.2021
245
15.03.2021
634
15.03.2021
257
15.03.2021
330
15.03.2021
490
15.03.2021
2253
15.03.2021
561
15.03.2021
5187
14.03.2021
3312
14.03.2021
1096
14.03.2021
797
14.03.2021
3157
14.03.2021
355
14.03.2021
401
14.03.2021
1109
14.03.2021
5674
14.03.2021
329
14.03.2021
642
14.03.2021
453
14.03.2021
2467
14.03.2021
1709
13.03.2021
401
13.03.2021
4059
13.03.2021
982
13.03.2021
863
13.03.2021
354
13.03.2021
6013
13.03.2021
543
13.03.2021
1732
13.03.2021
309
13.03.2021
2357
13.03.2021
5798
ТОП НОВОСТИ
13.03.2021
6027
13.03.2021
5813
13.03.2021
5806
14.03.2021
5685
12.03.2021
5120
12.03.2021
4902
13.03.2021
4060
09.03.2021
3343
14.03.2021
3326
14.03.2021
3163