21 мая — День песни в Якутии. Какие концерты посмотреть

21 мая в Якутии состоится традиционный праздник — День песни. В этом году все концертные программы, посвященные этому дню, пройдут в интерактивном формате.

В течение дня на официальных YouTube каналах министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и учреждений культуры республики будут размещены концертные программы, посвященные Дню песни:

-Праздничная программа АУ «Государственный театр эстрады РС(Я) им. Ю.Е.Платонова https://www.youtube.com/watch?v=Axp4R98MXu0

— Праздничная программа Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона» — https://www.youtube.com/watch?v=2t3iPKkhfak

— Праздничная программа АУ РС(Я) «Государственный вокальный ансамбль «Туймаада» — https://youtu.be/6PhBpFJeM9E

— Праздничная программа Филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко – https://www.youtube.com/watch?v=dqMk2b1XUUg&feature=youtu.be

— YouTube канал Министерства культуры и духовного развития РС(Я) — https://www.youtube.com/channel/UCrPeEkDKSqOMReBy_IS9cnA

Праздничная концертная программа мастеров вокального искусства и победителей республиканских вокально-хоровых конкурсов, проводимых Республиканским Домом народного творчества будет представлена на официальном канале видео хостинга YouTube Республиканского Дома народного творчества и социально-культурных технологий — https://www.youtube.com/watch?v=UCGSL2dpMeY

Так же концерт будет транслироваться в эфире телеканала НВК «Саха» 21 мая в 19.00.

Проведение этого замечательного мероприятия стало доброй традицией и желанным праздником для многочисленных поклонников музыкально-певческого искусства, праздник пользуется большой популярностью среди любителей песни и уже внес значительный вклад в дело сохранения традиций якутской песенной культуры, а также способствует популяризации лучших образцов песенного творчества.