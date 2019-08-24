21 команда сыграла в «РосКвиз»

Региональным советом сторонников совместно с молодогвардейцами проведена интеллектуальная игра «РосКвиз», в которой приняли участие 21 команда — это более 100 представителей молодежи.

«РосКвиз» — захватывающая командная интеллектуальная игра, в которой для победы пригодятся логика, эрудиция, интуиция, смекалка и умение работать в команде. Это своеобразный микс разных ТВ-шоу: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра».

Игра прошла из пяти тематических раундов, вопросы в которых были связаны с современной историей России.

1 из 3

Многие участники — представители муниципальных образований изъявили желание провести подобный квиз у себя в районах. «Вопросы игры очень интересные, но есть сложные. Особенно понравился пятый тур, где по подсказкам нужно угадать известного человека», — отметили участники квиза.

Василина Лукина, заместитель председателя Регионального совета сторонников Партии «Единая Россия», отметила, что это уже третий квиз, который проводится советом сторонников совместно с Молодой Гвардией Единой России. Первая игра была посвящена теме кибербезопасности, вторая – Дню России и прошла на площадке Республиканского фестиваля молодежи «ТАБЫС».