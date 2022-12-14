21 декабря День зимнего солнцестояния 2022

День зимнего солнцестояния – это одно из самых значимых явлений в мире астрономии и самое важное в декабре. Оно происходит каждый год на 21 или 22 декабря. Пиковый момент солнцестояния по московскому времени различается.

Объяснение явления

21 декабря Земля максимально за год наклоняется относительно Солнца. Угол отклонения доходит до 23 градусов и 26 минут. Отклонение происходит таким образом, что южный полюс нашей планеты повёрнут к Солнцу, а северный – в противоположном направлении. Это приводит к тому, что солнечные лучи лишь вскользь достают до поверхности.

По этой причине на большей части России солнце в зимние месяцы над горизонтом высоко не встаёт. И 21 декабря – это тот зимний день, когда оно находится максимально низко. Из-за этого день будет самый короткий (в столице 7 часов в среднем), а ночь – самая длинная за год.

После прохождения дня зимнего солнцестояния дневной промежуток времени начнёт постепенно увеличиваться. К наступлению Нового года день прибавит около 8-ми минут.

Зима в астрономии начинается после завершения солнцестояния. Принято считать, что в северном полушарии на самый короткий день выпадает пик зимы. В южной половине Земли в это время середина лета – 20 июня. Считается не по календарным месяцам, а по температуре.

День зимнего солнцестояния проходит 21 или 22 декабря. Смещение на день позже происходит в високосный год. В южном полушарии дата смещается с 20 на 21 июня.

История установления даты

Самый короткий день зимы был установлен в качестве праздника Цезарем в 45 году до новой эры. Юлий Цезарь официально вписал единую дату празднования зимнего солнцестояния – 25 декабря – для всей Европы.

Из-за разницы в календарном и солнечном годах (первый на несколько минут длинней), раз в четыре века дата события сдвигалась на 3 дня в меньшую сторону. В 16-ом веке день зимнего солнцестояния отмечался 12 декабря.

В 1582 году действующий папа римский решил восстановить единые даты календарного и солнечного года. Прибегнув к положениям Первого Вселенского собора, Григорий ХIII устранил десятидневную разницу, набежавшую в период с IV по XVI век. При этом не было учтено смещение на трое суток с 1 по 4 век. Поэтому новой датой стало 22 декабря.

По календарю Григория дата зимнего солнцестояния и сейчас колеблется на один-два дня. Сдвиг на один день может происходить раз в 3 тыс. лет в будущем.

Празднование самого короткого дня у славян

День зимнего солнцестояния – это не только праздник, но и опасное время. Зима в самом разгаре, стоят холода, в лесах нет ягод и грибов. Люди сомневались, что зимние месяцы закончатся хорошо, что все смогут пережить холода.

Зимнее солнцестояние было последним праздником перед самым холодным периодом года. Поэтому отмечалось событие с размахом – на стол подавалось то, что было собрано осенью, люди разговлялись мясом.

Древние славяне называли зимнее солнцестояние Коляда. В честь бога, который по поверьям рождался в этот день. Славяне верили, что карлик Карачун пытается совсем украсть солнце, ведь зимой его почти нет, а день совсем короток. Бог Коляда был символом, надеждой на возвращение солнечного света, на продолжение жизни.

Этот праздник также отмечался 21-22 декабря. Сначала его праздновали волхвы, а с 25-го – миряне. Астрономическое явление отмечалось несколько дней. В этот период:

проводили различные обряды;

гадали;

устраивали застолья;

пели песни-Колядки.

Сейчас колядуют на Рождество. Но традиция появилась на самый короткий день в году.

Зимнее солнцестояние у разных народов

Праздник отмечали не только славяне, но и другие народы по всей планете. В каждой стране были свои обычаи и традиции.

Римляне

В Древнем Риме событие отмечалось с 17 по 23 декабря. В этот период люди восхваляли Сатурна – покровителя земледельцев, в учебных заведениях вводили каникулы, прекращались работы. Богам преподносили жертву – свинью. Люди веселились, отмечали праздник застольями.

Шотландцы

У шотландцев были свои традиции, связанные с этим днём. Например, спуск с горы горящего колеса. Для этого брали бочку, поджигали её и скатывали вниз с холма. Дерево смолили, чтобы огонь горел более ярко, не потухал. Вращающаяся бочка, охваченная огнём, символизировала движение солнца.

Германские племена

Древние германцы отмечали солнцестояние более масштабно. В их вере этот день – День рождения Короля Дуба. Этот бог отогревал холодную землю, помогал взойти семенам в земле.

Празднуя, люди разжигали полевые костры, собирали корзины с дарами. Сначала сплеталась сама корзина из колосков пшеницы и ветвей вечнозелёных растений. Затем её наполняли яблоками и гвоздикой, присыпали мукой.

Китайцы

В Китае считали, что с дня зимнего солнцестояния начинается новый цикл жизни. В этот праздник люди не работали. Было принято ходить друг к другу в гости, устраивать застолья. Традицию соблюдали все слои населения.

Индийцы

Жители Индии называли этот праздник Санкранти. Отмечали его как индийцы, так и сикхи. В канун дня солнцестояния, люди разжигали костры. Пламя костров символизировало солнечный свет и тепло.

Зимнее солнцестояние в наши дни

Сейчас самый короткий день в году отмечается редко. Но обряды и традиции этого праздника существуют и в наше время. Основные из них:

Семя намерения. На семечко любого растения делается заговор с желанием что-то получить, из семени выращивается растение, а весной оно высаживается рядом с любым живым деревом. Славяне считали, что загаданное желание обязательно сбудется. Исцеляющая ванна. Такая ванна при свечах, в тишине и покое позволяет избавиться от негативных мыслей, очистить душу и тело. Заветное желание. Над подожжённым листком с написанным желанием (пока он горит) читается заговор, пепел нужно развеять на ветру.

Эти обычаи в 2022 году следует проводить 21 декабря в 21:48. Это точная дата и пик зимнего солнцестояния в 2022-ом.