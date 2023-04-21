21 апреля — День местного самоуправления

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны муниципальной службы и все работники органов местного самоуправления, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Учреждение Дня местного самоуправления – яркое подтверждение непосредственного активного участия граждан в жизни государства, важной роли самоуправления как самой демократической и массовой формы управления.

Местное самоуправление – это власть, которая ближе всех к людям.

Доверие людей – наш капитал, мощный инструмент для достижения нашей главной цели – защиты прав граждан и повышения уровня их жизни.

Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам, которые в разные годы снесли свой весомый вклад в развитие местного самоуправления города Якутска. Благодаря вам и вашей плодотворной работе, опыту, инициативе, умению принимать ответственные решения, наши органы самоуправления развиваются, продолжают заложенные вами традиции. Мы гордимся тем, что сегодня имеем возможность сердечно поздравить вас, искренне уважаемых людей.

В это праздничный день позвольте выразить признательность всем работникам органов местного самоуправления и депутатского корпуса за высокий профессионализм, преданность делу, ответственность и самоотдачу.

Спасибо вам, коллеги, за стремление сделать родной город, жизни земляков лучше и краше. От души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет активной жизни, неиссякаемой энергии, с которой вы всегда выполняли свой профессиональный долг.

Будьте счастливы и полны сил еще на многие годы!

С наилучшими пожеланиями Депутат Алексеевского округа, председатель постоянного комитета по законности и регламенту ЯГД Николай Васильев