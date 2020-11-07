Коронавирус
204 новых случая коронавируса выявлено в Якутии
На 07.11.2020 г. выявлено 204 новых случая COVID-19, в т.ч. 42 носителя новой коронавирусной инфекции:
-Якутск – 115 случаев;
-Алданский район 9 случаев;
-Сунтарский район 7 случаев;
-Кобяйский, Нерюнгринский, Оймяконский и Чурапчинский районы по 6 случаев;
-Нюрбинский район 5 случаев;
-Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский районы по 4 случая;
-Жиганский, Мирнинский, Намский, Таттинский, Усть-Янский и Хангаласский районы по 3 случая;
-Аллаиховский, Анабарский, Оленекский и Усть-Алданский районы по 2 случая;
-Амгинский, Булунский, Ленский, Момский, Олекминский и Усть-Майский районы по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
За сутки лабораториями республики проведено 6 568 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 668 744 тестов.
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