204 новых случая коронавируса выявлено в Якутии

На 07.11.2020 г. выявлено 204 новых случая COVID-19, в т.ч. 42 носителя новой коронавирусной инфекции:

-Якутск – 115 случаев;

-Алданский район 9 случаев;

-Сунтарский район 7 случаев;

-Кобяйский, Нерюнгринский, Оймяконский и Чурапчинский районы по 6 случаев;

-Нюрбинский район 5 случаев;

-Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский районы по 4 случая;

-Жиганский, Мирнинский, Намский, Таттинский, Усть-Янский и Хангаласский районы по 3 случая;

-Аллаиховский, Анабарский, Оленекский и Усть-Алданский районы по 2 случая;

-Амгинский, Булунский, Ленский, Момский, Олекминский и Усть-Майский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За сутки лабораториями республики проведено 6 568 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 668 744 тестов.