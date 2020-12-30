В Якутии выявлено 203 новых случая COVID-19

SakhaLife.ru

За прошедшие сутки на территории Якутии выявлено 203 новых случая COVID-19, в том числе 21 носитель новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб республики.

В Якутске зарегистрирован 71 случай, в Вилюйском районе – 29; Мирнинском – 18; Мегино-Кангаласском – 14; Нерюнгринском – 13; Алданском – 12; Таттинском – 8; Усть-Майском – 6; Усть-Алданском – 5; Ленском – 4. В Амгинском, Верхоянском, Жиганском и Намском районах зафиксировано по 3 случая, в Кобяйском, Нюрбинском и Чурапчинском районах выявлено по 2 случая, по одному случаю – в Булунском, Олекминском, Оленекском, Томпонском и Хангаласском районах.

За сутки лабораториями республики проведено 2 374 исследования на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 863 453 теста.

За все время в республике зарегистрировано 26190 случаев заболевания COVID-19.