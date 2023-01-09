09.01.2023
15:42
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Якутия

2023 год в Хангаласском улусе объявлен Годом сельского хозяйства

«Издавна Хангаласский улус по праву считается сельскохозяйственным районом Якутии, не теряя позиции и только расширяя свой потенциал. По данным на 1 декабря 2022 года во всех категориях хозяйств имеется 15881 лошадей, 10891 крупного рогатого скота, в том числе 4326 голов коров. Ежегодно наблюдается увеличение поголовья, строятся новые объекты, наблюдается перевыполнение планов в заготовке молока и кормов, апробируются и внедряются новые технологии…», — объявил руководитель района Олег Иринеев.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-центр МР «Хангаласский улус»

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