2023 год в Хангаласском улусе объявлен Годом сельского хозяйства

«Издавна Хангаласский улус по праву считается сельскохозяйственным районом Якутии, не теряя позиции и только расширяя свой потенциал. По данным на 1 декабря 2022 года во всех категориях хозяйств имеется 15881 лошадей, 10891 крупного рогатого скота, в том числе 4326 голов коров. Ежегодно наблюдается увеличение поголовья, строятся новые объекты, наблюдается перевыполнение планов в заготовке молока и кормов, апробируются и внедряются новые технологии…», — объявил руководитель района Олег Иринеев.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-центр МР «Хангаласский улус»

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх