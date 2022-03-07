2022 — трансформация общественного сознания

Ответственность и созидательный труд

Определяющим моментом нашей действительности стало перестроение общественного сознания и картины мира. Оно вызывает мировоззренческий кризис, внутренние противоречия, прежде всего у молодого поколения. В этом материале мы дадим попытку сглаживания внутренних противоречий нашего сознания через освещение картины мира, которая складывается в реальности.

Сложность ситуации обозначена двумя причинами. Скоротечностью изменений общественного сознания и наличием поколений, выросших в либеральной идеологии и массовой культуре. Это в основном те, кто родился в нашей стране после 1980-го года. Это поколение кроме капиталистических отношений и указанной идеологии ничего не видело, не помнит, и представить пока не может. Возникающие противоречия можно назвать мировоззренческими, идеологическими. В связи с этим, следует попытаться снизить противоречивость, прояснив ситуацию, исходя из мнения некоторых аналитиков по экономической и политической реальности, обладающих, на наш взгляд, определенной полнотой содержания складывающейся картины мира. Будем полагаться на мнение российского аналитика, которое, по нашему мнению, точнее уловило суть происходящих мировых событий. Сущностные изменения достаточно лаконично описываются его теоретическими построениями, которые обозначились еще 20 лет назад и находящие сегодня все больше иллюстративных подтверждений. Это позиция экономиста Михаила Леонидовича Хазина. Во второй части материала представим ситуацию в экономическом свете, а вначале, в тезисной форме раскроем социокультурный аспект изменения общественного сознания.

Трансформация общественного сознания

Мы писали месяц назад на сайте “SakhaLife” (https://sakhalife.ru/epicheskaya-tradicziya-severyan-i-sovremennaya-kultura-paradoksy-vzaimodejstviya/) — нынешняя фаза преобразований будет соразмерна эпическому накалу мифов: «Бессмертные мифы поистине тайные врата, через которые Логос Космоса продолжает эманировать историю развития общества, выплетая причудливые сюжеты и драматические повороты современной цивилизации. Поистине миф играет нами! … Эпичность разворачивающихся сегодня мировых политических сюжетов с крахом глобальной «либеральной» идеологии и финансового капитализма, пандемией и ростом военно-политического напряжения, стала, без снисхождений, изоморфна эпике Олонхо!»

— Не знаем, как это явление назовут специалисты, но пока мы это решили обозначить термином «мировоззренческий конфликт». Год начался напряженно и в этой ситуации обострятся и уже обострились нравственные чувства. Субъективные картины мира, вызвали сегодня конфликтность в нашем повседневном человеческом общении. Это испытание на зрелость. Это скорее иррациональный внутренний конфликт и для каждого молодого человека, который только учится понимать этот мир, и представителя старшего поколения, испытавшего лишения и голод военного и послевоенного времени, напряженного тяжелого труда ради будущих поколений. Это конфликт обыденного миропредставления массовой культуры, подчас суженной рамками экрана наших смартфонов, часто искаженных волею осознанной или неосознанной манипуляции рынка или определенных сил. Особенно сложно в этом разобраться представителям молодого поколения, тем более в обществе, где на протяжении последних тридцати лет рынок стал предлагать лишь виртуальную реальность, транслирующую «терабайты» развлекательного контента, увлекающего имитацией жизни и формирующей эмоциональное клиповое восприятие действительности.

— Сегодня мы столкнулись с выбором новой модели своей жизни, своего места и статуса в ней. Нам никто не говорил, что старая модель будет исчезать. Все происходит динамично и поэтому ощущается как то, что происходит не с нами. Но это надо принять, это наше общее настоящее, серьезное экзистенциальное и мировоззренческое испытание. В этой ситуации всегда остается пустая форма культуры, наполняемая личным усилием — нести и держаться своего человеческого достоинства, быть ответственным, не опускаться до мелочных обид, склок в социальных сетях, интернет-кликушества, оголтелых обвинений. Мы все в одной лодке и плыть в ней по жизни нам всем вместе.

— Сегодня северяне активно обращаются к своим сакральным духовным основаниям предков. Таких народов на Евразийском континенте осталось немного. К сожалению, заповеди традиционного общества отдалены от сознания молодых, да и подчас пожилых людей. Но у нас сохранилась, как где бы то ни было, своя этнокультура, со своим четким нравственным посылом, которая в современных реалиях обретает масштаб «генетической» памяти. Она напоминает о человеческих отношениях друг к другу, а также труде как залоге общего благополучия. Якутяне уже стали активно транслировать решение проблемы конфликтности, разобщающей в повседневном общении. Ее нужно попытаться купировать в каждом из нас, начав с себя. В трудную для общества ситуацию, разобщение создает дополнительные препятствия для решения насущных проблем жизнедеятельности.

— Мировая ситуация будет лишь структурироваться новыми геополитическими напряжениями, возможно теперь в Юго-Восточной Азии. Поэтому изменение нашего общественного сознания подталкивает к четкому пониманию вызовов перед государством и перед каждым ее гражданином, якутянином. Оно позволит нести на своих плечах ответственность и постепенно благополучно их преодолеть совместным созидательным трудом.

Что же происходит в мире?

К экономической картине мира: трансформация мировой экономической системы

— Нынешние геополитические тенденции, как это отмечено у классиков, напрямую отражают экономические процессы — активную фазу развала Бреттон-Вудской долларовой системы (это международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции, проходившей в 1944 году. Она сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте»).

— Имеет место структурный кризис капитализма, это объективный результат исчерпания возможностей капиталистического способа производства в глобальном мировом масштабе, который ни США, ни коллективный Запад признавать не хочет. Это выражается отсутствием возможностей для расширения рынков и искусственного повышения спроса за счет кредитования.

— Вместо долларовой системы складываются альтернативные валютные зоны, одной из которых должен стать российский воспроизводственный контур со своей технологической зоной влияния. К слову, в прошлом СССР обладала всеми указанными атрибутами. Альтернативными валютными центрами также могут стать США, Китай, Индия, которые сформируют соответствующие технологические зоны. Окружающие эти центры страны, будут вынуждены примкнуть к одной из таких валютных зон. К слову, Великобритания сегодня претендует на экономическое доминирование в Западной Европе, чья экономическая ситуация резко ухудшится, кардинально понизив уровень и качество жизни, лишившись феномена среднего класса.

— Сегодня на наших глазах происходит первая, острейшая фаза указанного экономического переустройства мира. К сожалению, за всю историю человечества подобные трансформации происходили в парадигме конфликта. Теряющий долларовую власть гегемон в лице политической и финансовой элиты США, не отказывается от этой парадигмы. Кроме стратегических экономических задач США сегодня решают свои тактические планы за счет Европейского союза, который, образно выражаясь, будет положен на алтарь временного американского благополучия к ноябрьским выборам в конгресс, «ограбленный» Соединенными Штатами с резким падением европейского уровня жизни до уровня 50-х годов XX столетия уже к осени 2022 года. Так, по мнению экономического аналитика Михаила Хазина (смотрите материалы его фонда экономического анализа: https://fondmx.pro/?lang=ru; а также смотрите множество его свежих интервью на каналах в ютьюб или книгах), подобная практика уже была использована США на фоне их экономического спада конца 80-х. Тогда Америка решила свои проблемы разграблением стран социалистического лагеря, в том числе развалом СССР. Это дало возможность сдвинуть структурный кризис мировой капиталистической системы фактически на два десятилетия. Нынешняя экономическая ситуация знаменует окончательный крах мировой долларовой системы США. В связи с вышесказанным, Россия вынуждена реагировать на геополитические вызовы своего будущего существования.

— По мнению Хазина, экономических альтернатив дальнейшего развития, на самом Западе, включая полное невидение природы структурного кризиса, в настоящий момент нет и не предвидится. На Западе мы видим лишь стратегию развития идей порабощения человека на новом витке технологического прогресса (то, что сейчас называют техно- или цифровым концлагерем с идеями трансгуманизма и отчуждения культурной и духовной сферы человека), триггером к которому стала, скорее всего, искусственно порожденная пандемия как подготовка и апробация процесса.

— В ближнесрочной перспективе, на смену логике потребительского общества придет логика мобилизационной экономики, требующая ускоренной трансформации общественного сознания. Для кого-то это займет 2-3 месяца, для кого-то пару лет. Отметим, что ставшие популярными среди молодежи настроения отъезда с малой родины за рубеж на пмж будут поставлены под вопрос, причем по причине того, что, по мнению множества экспертов, гораздо безопаснее будет жить в России.

Жизнь со всей ее многообразностью и сложностью внесет свои штрихи к указанным тенденциям, но однозначно считаем, что формирование новой картины мира послужит продуктивным способом переоценки нашего мировоззрения и купирования внутренней конфликтности, а, следовательно, гражданского согласия, солидарного созидательного труда на благо российского и регионального сообщества, формирования новых перспектив своей жизни, ответственного к ней отношения.