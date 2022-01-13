13.01.2022
16:30
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Мультикультурная Якутия
2022 год Саха театр открывает новыми постановками👏🏼
21 -23 ЯНВАРЯ состоится премьера спектакля «СаҺарҕа хоптото» (Розовая чайка) Г. Дьячкова в малом зале «Алампа» — сообщает Саха театр в своем инстаграм аккаунте.
Геннадий Дьячков становится известным как драматург и прозаик в середине 80 годов.
🎭 В пьесе «Розовая чайка» автор поднимает проблему сохранения родного языка и древнего народа в целом – юкагиров. Воспел красоту и богатство родного языка, его возможности.
Режиссер Карл Сергучев.
Источник: Инстаграм Саха театра
#2022 год Саха театр открывает новыми постановками👏🏼#Карл Сергучев#республика саха (якутия)#саха театр#Якутия
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