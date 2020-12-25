2021 год в Алданском районе — Год охраны здоровья

Под эгидой Года охраны здоровья населения пройдет 2021 год в Алданском районе.

«Пандемия коронавируса рано или поздно закончится. Но те проблемные моменты, которые она высветила, мы должны решать уже сейчас. Именно поэтому следующий год в Алданском районе мы решили объявить Годом охраны здоровья населения», — рассказал глава МО «Алданский район» Северин Поздняков.

Сформирован состав организационного комитета по проведению Года охраны здоровья, утверждена эмблема Года, ведется работа по наполнению программы и мероприятий.

На протяжении нескольких лет в Алданском районе традиционно объявляется тема, которой будет посвящен тот или иной год. Так, 2019-й проходил под флагом экологического благополучия, 2018-й стал Годом добровольцев и т. д.