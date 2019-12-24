24.12.2019
17:00
259

Якутск

2020-ый объявлен в Якутске Годом…

 — Мы всегда ориентируемся на республиканские тренды, поддерживаем их, стараемся их расширить, сделать более понятными для людей, — отметила мэр Якутска, отвечая на вопрос журналиста Михаила ГОРОХОВА в ходе сегодняшней пресс-конференции, чему будет посвящен наступающий год в Якутске. – Поэтому 2020-ый мы объявляем Годом поколений. Это очень близко к Году патриотизма, объявленного главой республики, и перекликается с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, отметила Сардана АВКСЕНТЬЕВА.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх