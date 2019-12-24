2020-ый объявлен в Якутске Годом…

— Мы всегда ориентируемся на республиканские тренды, поддерживаем их, стараемся их расширить, сделать более понятными для людей, — отметила мэр Якутска, отвечая на вопрос журналиста Михаила ГОРОХОВА в ходе сегодняшней пресс-конференции, чему будет посвящен наступающий год в Якутске. – Поэтому 2020-ый мы объявляем Годом поколений. Это очень близко к Году патриотизма, объявленного главой республики, и перекликается с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, отметила Сардана АВКСЕНТЬЕВА.