«2020 год будет знаковым для Алдана» — Ассоциация строителей АЯМ

Заместитель исполнительного директора ООО «Ассоциация строителей АЯМ» по правовым вопросам Дмитрий Бузов, в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, принял участие во встрече главы МО «Город Алдан» Александра Бугая с представителями общественных советов: председателем Общественного совета Алданского района Иваном Удовенко и председателем Общественного совета города Алдан Сергеем Сафроновым.

Глава города ответил на волнующие алданцев вопросы, дал разъяснения по актуальным проблемам. Общественники из первых уст получили достоверную информацию о том, как решается проблема с водоотведением и состоянием городского коллектора, о перспективах реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда в ближайшие годы. Представители общественности поблагодарили Александра Лукича за проделанную работу, в которой он всегда учитывает мнение горожан, руководителей предприятий и лидеров общественных советов города и района, пожелали успешной реализации всех проектов.

«Следующий 2020 год несомненно будет являться знаковым в общественной жизни Алдана. И то, что глава города постоянно находится в диалоге с руководителями предприятий при обсуждении жизненно важных вопросов, говорит лишь о том, что муниципалитет ответственно подходит к решению задач, поставленных органами государственной власти, а порой продиктованных самой жизнью, и привлекает для этого все возможные ресурсы, — прокомментировал Дмитрий Сергеевич. — Я заинтересован в присутствии нашей компании при обсуждении вопросов экономики и инфраструктуры города, т.к. непосредственно осуществляю контроль за реализацией положений соглашения о социально-экономическом партнёрстве между МО «Город Алдан» и ООО «Ассоциация строителей АЯМ» со стороны компании».

Более подробная информация опубликована в соцсетях https://www.instagram.com/aldan.live/ и на страницах газеты «Алданский рабочий».

