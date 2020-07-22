202 и 203 микрорайоны соединят новым пешеходным переходом

Благодаря Программе поддержки местных инициатив в городе Якутске появится новый пешеходный переход между 202 и 203 микрорайонами. Губинский округ столицы получит на обустройство перехода 2 млн 200 тысяч рублей. Субсидии по программе выделяются из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на условии софинансирования.

В данное время 202 и 203 микрорайоны соединяет деревянный переход. По инициативе жителей микрорайона, благодаря участию в Программе поддержки местных инициатив будет построен новый удобный переход. Общая стоимость проекта «Оборудование пешеходного перехода между 202-203 мкр» равна 2 млн 850 тыс. рублей. Из них 2 млн 200 тыс. рублей — субсидия из государственного бюджета, 150 тыс. рублей — субсидия из муниципального бюджета, оставшуюся сумму в 500 тыс. рублей собрали городские организации, горожанами и и жители микрорайонов.

Отметим, что без участия горожан проект не смог бы состояться. Управление Губинского округа благодарит управляющую компанию «Якутск» в лице директора Романа Чуприна за взнос в 200 тыс. рублей, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Марию Христофорову, депутата Якутской городской Думы, генерального директора УК «Губинский» Владислава Дмитриева, ООО «РДР ГРУПП» в лице генерального директора Татьяны Антипкиной за взносы по 50 тыс. рублей.

«Отдельно хотелось бы поблагодарить ООО «Инвестдорстрой» в лице директора Якова Сидорова. Организация территориально не относится к нашему округу, но, узнав об объявленном сборе, тоже решила принять участие», — рассказал руководитель Управления Губинского округа Айаал Бурцев.

Свою долю внесли коллектив Управления Губинского округа, местные управляющие компании, советы МКД, совет старост, торговые точки, индивидуальные предприниматели и обычные жители микрорайонов.

«В крупных торговых точках мы установили специальные ящики для сбора денежных средств и собрали таким образом еще 2 тысячи рублей», — сообщили в управлении округа.

На следующей неделе документация по проекту будет направлена в Управление муниципальных закупок Окружной администрации для объявления электронного аукциона и выявления подрядной организации.

«По условиям программы, мы должны реализовать проект до конца 2020 года, но мы надеемся уже на День города сделать такой подарок нашим жителям, как новый переход», — прокомментировал Айаал Бурцев.

По итогам конкурса по предоставлению субсидий на 2020 год из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по Программе поддержки местных инициатив город Якутск получит на реализацию проектов 22 млн 626 тысяч рублей. Конкурсный отбор успешно прошли заявки сёл Табага, Маган, Пригородный, Центрального, Октябрьского, Губинского и Сайсарского округов.