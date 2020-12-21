200 новых случаев коронавируса в Якутии
Сегодня, 21 декабря, заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19, в т.ч. 27 носителей новой коронавирусной инфекции:
В Якутске — 90 случаев.
Алданский район — 13 случаев;
Мегино-Кангаласский район — 12 случаев;
Мирнинский район — 11 случаев;
Нерюнгринский район — 9 случаев;
Амгинский район — 7 случаев;
Вилюйский район — 6 случаев;
Нюрбинский район — 5 случаев;
Горный, Кобяйский, Ленский и Нижнеколымский районы по 4 случая;
Аллаиховский, Верхневилюйский, Жиганский, Момский и Намский районы по 3 случая;
Верхоянский, Олекминский, Оленекский, Сунтарский и Усть-Алданский районы по 2 случая;
Верхнеколымский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский и УстьЯнский районы по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 4.
За сутки лабораториями республики проведено 2 140 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 844 227 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 24447 случаев заболевания COVID-19.
+7 (999) 174-67-82