21.12.2020
12:02
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Коронавирус

200 новых случаев коронавируса в Якутии

Сегодня, 21 декабря, заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19, в т.ч. 27 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 90 случаев.

Алданский район — 13 случаев;
Мегино-Кангаласский район — 12 случаев;
Мирнинский район — 11 случаев;
Нерюнгринский район — 9 случаев;
Амгинский район — 7 случаев;
Вилюйский район — 6 случаев;
Нюрбинский район — 5 случаев;
Горный, Кобяйский, Ленский и Нижнеколымский районы по 4 случая;
Аллаиховский, Верхневилюйский, Жиганский, Момский и Намский районы по 3 случая;
Верхоянский, Олекминский, Оленекский, Сунтарский и Усть-Алданский районы по 2 случая;
Верхнеколымский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский и УстьЯнский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 4.

За сутки лабораториями республики проведено 2 140 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 844 227 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 24447 случаев заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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