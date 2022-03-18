18.03.2022
12:54
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Общество

200 млн рублей — на переобучение и повышение квалификации безработных в Якутии

Власти Якутии направят 200 млн рублей на переобучение и повышение квалификации безработных, сообщил в пятницу глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания по обеспечению социально-экономической безопасности в республике.

«Важнейшая задача сегодня — это не допустить снижения доходов населения. На переобучение и повышение квалификации безработных мы направим 200 млн рублей», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии поручил кабмину региона вести постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе усилить работу с промышленными предприятиями по трудоустройству жителей.

«Также прошу правительство добиться получения средств на развертывание общественных работ, переобучение граждан в рамках федерального плана», — сказал Николаев.

Фото: mintrud.sakha.gov.ru
Источник: ТАСС
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