17.01.2022
12:06
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Якутия

200 миллионов рублей – на жилье для многодетных

Программа «Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей» в 2022 году будет продолжена, сообщил 15 января в ходе прямого эфира в социальных сетях глава республики Айсен Николаев.

«В этом году в бюджете республики на эти цели заложено 200 млн рублей», – сказал Айсен Николаев и добавил, что темпы реализации программы его не устраивают. В очереди на жильё стоят порядка 1800 семей.

Программа предоставления единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, на приобретение или строительство жилого помещения реализуется в Якутии с 2012 года. 

В Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Айсен Николаев поручил правительству в течение пяти лет разработать дополнительные механизмы и решить вопрос по ликвидации очереди. «Уверен, что правительство выполнит поставленную задачу», – резюмировал Ил Дархан.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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