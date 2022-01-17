200 миллионов рублей – на жилье для многодетных

Программа «Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей» в 2022 году будет продолжена, сообщил 15 января в ходе прямого эфира в социальных сетях глава республики Айсен Николаев.

«В этом году в бюджете республики на эти цели заложено 200 млн рублей», – сказал Айсен Николаев и добавил, что темпы реализации программы его не устраивают. В очереди на жильё стоят порядка 1800 семей.

Программа предоставления единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, на приобретение или строительство жилого помещения реализуется в Якутии с 2012 года.

В Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Айсен Николаев поручил правительству в течение пяти лет разработать дополнительные механизмы и решить вопрос по ликвидации очереди. «Уверен, что правительство выполнит поставленную задачу», – резюмировал Ил Дархан.