200 арбузов купили за маленький презент

Сегодня, в данечкин день рожденья, папа пошёл в светофор и купил целых три подарка, потому что по одному подарку у нас не канает. И всё равно драки трёх братьев за три разные машинки слегка утихли только к обеду.

Тортик с тачками мы заказывали в дискаунтере на Вилюйском тракте, в ларьке «Надежда». Эта фирма работает на кондитерском рынке более 20 лет, я сама начинала там. Так вот, отправили Дашу за тортиком с тачками, и выяснилось, что фирма отказалась выполнять этот заказ, а продавец не смогла сообщить об этом, так как «потеряла наш номер», сама она тоже трубку не брала ни в субботу, ни в воскресенье с утра. В итоге Даша купила тортик с вишенками за 300 рублей. Малюююсенький такой тортик.

Так этот тортик и простоял в холодильнике весь день, а мы не успели отпраздновать «после ужина» — именинник уже успел уснуть. ((((

За день заработали почти 6 тысяч рублей! Три тысячи мне перевели гонорар наперёд, а остальные — за сливки, масло, молоко и первый проданный десяток цветных яиц. Заказ большой, и собирается не один день.

Ура, накопили 10 тысяч! Но тут же вечером сосед предложил купить зимние почти новые шины за 8 тыс (считается дёшево), и муж купил. А потом приехали узбеки и разгрузили нам целую тонну арбузов. Может и больше, там 200 штук, большие, тяжёлые, есть гиганты больше 20 кг точно — я их поднять не могу. В общем, попросили за арбузы… маленький презент водителю фуры. А так как сегодня был великий праздник курбан байрам, мы в ответ подарили этим узбекам две хорошие пекинские утки. Потому что за плохие арбузы мне и маленький презент было бы жалко, а тут — больше половины хорошие, спелые. За добро надо отвечать добром, и распространять добро как можно дальше. Поэтому если вы считаете, что вам нужен бесплатный арбуз — приезжайте и возьмите.

Я же в свою очередь хочу часть арбузов (одну сотую часть) использовать по назначению — заготовить на зиму в виде соков, сиропов, варенье может быть сделаю. Правда, сахара у меня столько нет.

Финансовый итог дня: две тысячи на карточке и наличкой 600 рублей. Придётся заново на школьные сборы копить…