20 тысяч человек в Якутии являются носителями коронавируса

Санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной и находится под контролем властей, об этом заявила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина в ходе прямого эфира на официальных страницах администрации Главы и правительства РС (Я) в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«В целом по Якутии порядка 20 тысяч жителей являются носителями коронавируса. Часть из них находится на больничных койках, часть лечится амбулаторно. Есть ряд вопросов, которые всегда будут и остаются актуальными», — заявила Ольга Балабкина.

Вице-премьер отметила, что пандемия является вызовом для всего мира.