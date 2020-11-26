26.11.2020
19:00
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Коронавирус

20 тысяч человек в Якутии являются носителями коронавируса

Санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной и находится под контролем властей, об этом заявила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина в ходе прямого эфира на официальных страницах администрации Главы и правительства РС (Я) в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«В целом по Якутии порядка 20 тысяч жителей являются носителями коронавируса. Часть из них находится на больничных койках, часть лечится амбулаторно. Есть ряд вопросов, которые всегда будут  и остаются актуальными», — заявила Ольга Балабкина.

Вице-премьер отметила, что пандемия является вызовом для всего мира.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CIDJHnFM205/?igshid=bburhosu3wjg
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