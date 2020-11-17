Федерация профсоюзов РС(Я) организует День бесплатной юрпомощи

Традиционным мероприятием ежегодной Декады, посвященной Дню профсоюзного работника в Республике Саха (Якутия) является День бесплатной юридической помощи. Прием населения по самому широкому спектру вопросов организует Федерация профсоюзов республики с помощью своих социальных партнеров. И этот год не станет исключением – наш традиционный День бесплатной юридической помощи состоится.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в этом году принято решение провести консультации в режиме онлайн, но это не помешало нам собрать наших партнеров и организовать консультации. Итак, 20 ноября Федерация профсоюзов Якутии приглашает жителей и гостей столицы принять участие в консультациях специалистов и оперативно получить ответы на волнующие вопросы. Консультации пройдут с 10-00 до 13-00 ч. Также сообщаем, что вы можете заранее оставить свои вопросы на почте Федерации – sakhaprof@mail.ru

Отметим, консультации в День бесплатной юридической помощи от Федерации профсоюзов Якутии традиционно вызывают большой интерес среди населения столицы. Ежегодно помощью специалистов пользуются более 150 человек.

Список участников Дня бесплатной юридической помощи. В день консультации специалисты ответят на ваши вопросы по телефону, а также через электронную почту.

Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия)

Главный технический инспектор (руководитель технической инспекции труда) Ишниязов Виктор Ибрагимович тел. 8(4112) 40-32-38 эл/почта: sakhaprof@mail.ru

Руководитель социально- трудового отдела Дырахов Леонид Семенович тел. 8(4112) 40-32-24 эл/почта: sakhaprof@mail.ru

Ведущий специалист правовой инспекции труда Сивцева Анастасия Николаевна тел. 8(4112) 40-31-66 эл/почта: sakhaprof@mail.ru

Ведущий специалист правовой инспекции труда Соколов Петр Николаевич тел. 8(4112) 40-31-66 эл/почта: sakhaprof@mail.ru

Управление Федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия)

старший инспектор по особым поручениям отдела по работе с гражданами Российской Федерации майор полиции Аталларова Нюргуяна Кралдиновна тел. 8(4112) 49-08-65 эл/почта: natallarova@mvd.ru

инспектор по особым поручениям отдела по вопросам гражданства майор полиции Забелина Екатерина Анатольевна тел. 8(4112) 49-08-37 эл/почта: ezabelina4@mvd.ru

инспектор по особым поручениям отделения по оформлению документов на постоянное и временное проживание отдела разрешительно-визовой работы майор полиции Саввинова Наталья Ивановна тел. 8(4112) 49-08-33 эл/почта: nsavvinova@mvd.ru

начальник отделения внешней трудовой миграции майор полиции Наливкина Вера Вячеславовна 8(4112) 33-56-38 эл/почта: vnalivkina@mvd.ru

ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РС(Я)»

ведущий специалист правового отдела Малиновский Руслан Александрович тел 8(4112) 315-832 эл/почта: ra.malinovskii@ro14.fss.ru

ведущий специалист правового отдела Еремеева Екатерина Ивановна тел (84112) 315-832 эл/почта: ei.eremeeva@ro14.fss.ru

Управление министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

заместитель начальника отдела по делам некоммерческих организаций Стручкова Ольга Сергеевна тел. 89248650190 эл/почта otdelnko@rambler.ru

заместитель начальника отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Галкина Юлия Сергеевна тел. 8(4112) 42-12-90 эл/почта: 14okin@mail.ru

Нотариальная палата Республики Саха (Якутия)

начальник отдела по методической и юридической работе НП РС(Я) Малинина Юлия Николаевна тел. 8(4112) 460-416 (добавочный 1) эл/почта: femida.not@mail.ru

методист-юрист отдела по методической и юридической работе НП РС(Я) Двинянина Алёна Андреевна тел. 8(4112) 460-416 (добавочный 1) эл/почта: femida.not@mail.ru

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

главный специалист Департамента административного, нормативно-правового обеспечения министерства Винокурова Надежда Михайловна тел. 8-924-865-09-18 эл/почта: vinokurovanm@sakha.gov.ru

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Старостина Анна Егоровна тел. 8(4112) 22-65-48 эл/почта: ou@r14.fssprus.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)

главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РС(Я) Петрова Лариса Иннокентьевна тел. 8(4112) 35-43-24 эл/почта: zpp@14.rospotrebnadzor.ru

начальник Консультационного центра отдела защиты прав потребителей ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)» Федорова Наталья Константиновна эл/почта: zpp@14.rospotrebnadzor.ru