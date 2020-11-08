20 миллионов из госбюджета на национальное кино

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) объявляет о проведении в 2020 году конкурса на предоставление из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства.

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) на основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.11.2020 № 338 «Об утверждении Порядка предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства» извещает о проведении в 2020 году конкурса на предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Общая сумма, распределяемая по результатам конкурса: 20 млн рублей.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе на финансовое обеспечение производства, реализации творческих проектов, связанных с прокатом, показом, завершением национальных фильмов, по следующим направлениям:

– авторское кино;

– дебютное кино;

– анимационное кино;

– детское кино;

– документальное кино;

– экранизация произведений якутской литературы;

– совместное кинопроизводство с российскими и зарубежными кинокомпаниями;

– продвижение фильмов на российские и международные кинофестивали, кинорынки.

Прием заявок осуществляется АУ РС(Я) «Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм» по адресу: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 45. Телефон для справок и консультаций – (84112) 36-08-14. Срок подачи заявок: с 09 ноября до 08 декабря 2020 года (включительно). Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09:00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) или по e-mail: sakhafilm@yandex.ru.

В связи со сложившейся эпиемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) документы принимаются по предварительной записи.

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