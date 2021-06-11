20-летие развития донорства органов в Якутии

10 июня состоялся круглый стол с участием представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн), Росздравнадзора, министерства здравоохранения РС(Я), Республиканского центра «Здоровая печень» и Социального проекта «Дар жизни». В мероприятии приняла участие Марфа Николаевна Бурцева, главный врач «Центра современной нефрологии и диализа».

Напомним, что впервые операцию по трансплантации (пересадке) почки провели 20 лет назад в Республиканской больнице №1-Национальном центре медицины. Именно с того момента и берет начало трансплантология в Якутии.

Во время мероприятия были обсуждены вопросы трансплантации, здоровье сбережения доноров, госпитализация пациентов после трансплантации, замена препаратов и многое другое, что тревожит как пациентов с пересаженным органом, так и доноров.

«Трансплантация органов — это жизненно необходимая процедура. И здесь надо подходить очень ответственно.

Обсуждения, которые прошли во время круглого стола показали, что вопросов по трансплантологии очень много. Наши пациенты и их родственники задавали вопросы не только по пересадке органов, но и как жить с новым органом. Прозвучали предложения и вопросы по иммуносупрессивной терапии. Отрадно, что проблемы наших пациентов были услышаны и поняты всеми членами круглого стола. Предстоит огромная работа. Я ,как руководитель Центра, из этого мероприятия почерпнула очень многое, услышала чаяния пациентов и сделала выводы. Думаю, все мои коллеги -врачи тоже», — резюмировала Марфа Бурцева.