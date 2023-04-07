20 лет трагедии в Сыдыбыле

В этом году исполняется 20 лет со дня трагедии в якутском селе Сыдыбыл, когда в одночасье 7 апреля огонь унес жизни 22 юных якутян из 106, находившихся в это время на занятиях в школе. Школа сгорела буквально за считаные минуты, сухое дерево вспыхнуло как коробок спичек, через сорок минут спасать было уже некого. Дети гибли на глазах у родителей, которые слышали крики детей из полностью объятого огнем здания, но сделать что-то было невозможно. Останки шестерых детей даже не были найдены. Среди погибших – пять учеников 5-го класса, семь шестиклассников, два восьмиклассника, десятиклассница и семь выпускников. Еще 12 детей получили ожоги различной степени тяжести или отравились угарным газом.

Все учителя Сыдыбыльской школы остались живы. Спасали детей в основном сами дети… погибшие старшекласницы.

Судья Якутского городского суда Виталий Захаров отправил бывшего директора сгоревшей Чочунской средней школы, которой руководил ею с 1990 года, депутата улусного собрания действовавшего созыва Станислава Иванова на 5 лет в колонии-поселении с выплатой 2,3 млн. рублей компенсации ущерба. Иванов, который в пожаре потерял собственного 11-летнего сына, согласился с приговором и вердикт не обжаловал.

По мнению родителей, виноваты в трагедии были и чиновники республиканского Минобраза, МЧС и администрации Вилюйского района. После случившегося с должностей были сняты заместитель министра образования М. Федоров и начальник УГПС Н. Сокольников, уволен директор сгоревшей школы С.Иванов. Освободили от занимаемых должностей и нескольких представителей местной пожарной службы. Экс-министр образования, с февраля занявшая пост зампреда республики, Евгения Михайлова, подала в отставку. Инженер по технике безопасности районного управления образования, подписавший допуск готовности школы к учебному году, пожарный инспектор, формально регулярно выписывавший предписания и замечания (в том числе и за закрытый пожарный выход), начальник районного управления образования и ни один чиновник МЧС или министерства образования Якутии не понесли наказания. Халатность, трусость взрослых, всеобщее равнодушие и попустительство стало причиной трагедии.

Новое здание чочунской средней школы, рассчитанное на 120 мест, было выстроено уже к началу следующего учебного года. Красная ленточка была перерезана 29 августа 2003 года.

Список погибших детей:

1. Константинов Сергей Сергеевич — 1991 г.р.

2. Гоголева Мария Семеновна — 1990 г.р.

3. Иванов Петр Анатольевич — 1991 г.р.

4. Кирилин Михаил Васильевич — 1991 г.р.

5. Гаврильев Александр Андреанович — 1989 г.р.

6. Федоров Иннокентий – 1990 г.р.

7. Менкяров Олег Петрович — 1990 г.р.

8. Петров Мичил Васильевич — 1990 г.р.

9. Федорова Татьяна Александровна -1989 г.р.

10. Слепцова Варвара Андреевна — 1989 г.р.

11. Васильев Афанасий Васильевич — 1989 г.р.

12. Николаева Надежда Анатольевна — 1989 г.р.

13. Николаев Геннадий Павлович — 1988 г.р.

14. Догоюсов Александр Анатольевич — 1988 г.р.

15. Константинова Марина Сергеевна — 1986 г.р.

16. Николаева Елена Викторовна — 1986 г.р.

17. Николаева Ньургуна Викторовна — 1985 г.р.

18. Айдарбаева Райгуль Рысхановна — 1986 г.р.

19. Петрова Мария Ивановна — 1986 г.р.

20. Пышняк Мира Александровна — 1986 г.р.

21. Томская Диана Петровна — 1985 г.р.

22. Корякин Николай Андреевич — 1986 г.р.

