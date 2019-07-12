20 июля в Якутске стартует первый фестиваль современной культуры «Leto Yakutia»

В рамках Года консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия) и Года добрососедства, объявленного в городе Якутске Центр компетенций по вопросам городской среды «Leto Yakutia» проведет одноименный фестиваль в 13 городах и трёх селах Якутии с 20 июля по 30 ноября.

В рамках фестиваля 15 местных художников, дизайнеров, архитекторов создадут арт-объекты, инсталляции и распишут стены. Таким образом обыденные уличные объекты в городах и сёлах будут преобразованы в произведения искусства с опорой на культурные коды региона.

Проект направлен на позитивные изменения общественных пространств и активацию не только творческих сообществ на местах, но и жителей городов и сёл.

Кроме создания новых объектов будут проводиться культурные мероприятия, а также открытые семинары, мастер-классы по улучшению мест проживания. Обыденные уличные объекты в отдаленных городах и селах республики будут преобразованы в произведения искусства с опорой на культурные коды региона и с учетом пожеланий местных жителей.

Первый якутский республиканский фестиваль современной культуры сможет стать отправной точкой для дальнейшего преобразования среды городов и сел Республики Саха (Якутия). Заполнение городских и сельских пустот творческими объектами в виде художественно оформленных фасадов, стилистически выверенных арт-объектов и инсталляций в общественных пространствах создаст эстетически-привлекательные места, которые будут наполняются людьми и станут новыми точками притяжения.

Старт фестиваля состоится 20 июля в г. Якутск на сквере «Ворота Якутска», где с 12:00 до 23:00 гостей и жителей города ждет праздничная программа.

Подробная информация на странице Instagram @letoyakutia