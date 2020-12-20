20 декабря — День работника органов безопасности

Уважаемые жители Нерюнгринского района, дорогие якутяне!

Сегодня отмечается День работника органов безопасности. В этот день в 1917 году постановлением Совета народных комиссаров РСФСР была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия при СНК по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Сегодня этот день отмечается как профессиональный праздник работников органов безопасности Российской Федерации.

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) была создана 20 декабря 1917 года как орган «диктатуры пролетариата». Главной задачей комиссии была борьба с контрреволюцией и саботажем. Также орган выполнял функции разведки, контрразведки и политического розыска. С 1921 года в число задач ВЧК входила ликвидация беспризорности и безнадзорности среди детей.

После окончания гражданской войны в 1922 году ведомство получило название ОГПУ. Главной задачей нового органа была всё та же борьба с контрреволюцией. Помимо этого, на ведомство были возложены охрана железнодорожных и водных путей сообщения и борьба с контрабандой и переходом границ советскими гражданами.

Ремонт машины дивизиона ВВО НКВД 17 июля 1935 года, на фото А.В. Бочкарев,

А.Г. Макошин, Г.Н. Крючков, М.Н. Кокотчиков, В.В. Карючин, сотрудницы столовой Маруся и Таня.

В 1934 году было образован Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД). В сфере ответственности НКВД находились система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные войска, контрразведка в армии. В 1935 году к функциям НКВД отнесено и регулирование дорожного движения (ГАИ), а в 1937 году были созданы отделы НКВД на транспорте.

3 февраля 1941 года НКВД разделили на два наркомата — Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ) и Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). На НКГБ возлагались ведение разведывательной работы за границей, борьба с подрывной, шпионской, террористической деятельностью иностранных разведок внутри СССР, ликвидация остатков антисоветских партий и контрреволюционных формирований в системе промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства. В годы Великой Отечественной войны основной задачей НКГБ стала разведывательно-диверсионная деятельность в тылу немецких войск. На НКВД возлагались задачи по обеспечению государственной безопасности. В ведении этого ведомства оставались войсковые и тюремные подразделения, милиция, пожарная охрана.

13 марта 1954 года был создан Комитет государственной безопасности (КГБ). В его задачи входили внешняя разведка, контрразведка, охрана государственной границы СССР, борьба с национализмом, преступностью и антисоветской деятельностью.

21 декабря 1993 года была создана Федеральная службы контрразведки (ФСК). Свое современное название ФСБ получила 3 апреля 1995 года, когда Федеральная служба контрразведки (ФСК) была преобразована в Федеральную службу безопасности. Её задачи: контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита конституционного строя, борьба с особо опасными формами преступности, разведывательная деятельность, охрана государственной границы, борьба с коррупцией.

На юге Якутии чекисты работали с той поры, как здесь начали добывать золото. «Черные» старатели пытались утаить драгоценный металл от молодой советской республики и вывезти его контрабандным путем. Они заделывали золото в сбрую, запекали в хлеб, прятали в хозяйственном мыле, втирали песок в вату своих курток и даже глотали. Но опытные чекисты находили его всюду и изымали в таких количествах, что заставу ОГПУ в 20-30-е годы ХХ века называли «второй драгой».

Почетный караул областной партийной конференции, 1934 год.

УНКВД по Якутской АССР было образовано приказом НКВД № 001 13 июля 1934 года. Его первым руководителем был назначен Б.Н. Чирков (июль – ноябрь 1934 года). Затем в течение трех лет службу возглавлял майор Андрей Коростин. Приказом НКВД № 71 16 февраля 1937 года был образован Наркомат внутренних дел ЯАССР. Наркомами внутренних дел Якутии были Андрей Коростин (1937), капитан Иван Дорофеев (1937-1938), капитан Михаил Некрасов (1938-1941), старший лейтенант Николай Виноградов (1941), майор Алексей Пантелеев (1941), полковник, затем генерал-майор Михаил Савинов (1941-1946), Алексей Самойлов (1946 –1950), Николай Гредасов (1950 –1953), подполковник Михаил Горбатов (1953 — 1954), генерал-майор В.В. Подгаевский (1954 – 1962), полковник А.Ф. Локтев (1962 – 1965), комиссар милиции 3-го ранга Н.Ф. Позднухов (1965 – 1973), генерал-майор Ф.Е. Удовенко (1973- 1979), генерал-майор милиции А.К. Петелин (1979-1984), генерал-майор Георгий Саввин (1984 – 1986), генерал-майор Юрий Кайдышев (1986 – 1988), генерал-лейтенант Владимир Балдуев (1988 – 1991).

Группа городского и сельского партактива.

Чекисты Якутии героические проявили себя в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что основные боевые действия шли далеко, они выполняли такие серьёзные задачи, как обеспечение бесперебойной добычи золота и стратегического сырья, борьба с бандитизмом, выявление изменников.

Наиболее опасными в те годы стали бандитские формирования, возникшие из числа дезертиров и скрывавшихся на территории Якутии врагов Советской власти. Ценой жизни десятков чекистов Якутии в 1942 году были ликвидированы банды Орлова и Коркина в Аллах-Юньском (ныне Усть-Майском) районе, банда Павлова в Алданском районе. В июле 1942 года при осуществлении розыска банды Орлова в Аллах-Юне попала в засаду и погибла оперативная группа лейтенанта Александра Коробова. Оперативная группа под командованием Петра Полынского уничтожила банду Шумилова, конфисковав в пользу государства 115 кг золота и другие награбленные ценности. В 1943-1945 годах в Алдане и Якутске были разоблачены и нейтрализованы агенты немецкой разведки Маркова, Пушмин, Коренной и другие предатели.

Фотоальбом начальника Якутского ГПУ, делегата первого всетуземного съезда ЯАССР Валентина Карловича Пуйкана, 1928 год.

В нашем историческом музее в Нерюнгри бережно хранятся документы, посвященные чекистам Якутии первой половины ХХ века. Есть уникальный раритет – фотоальбом 1927 года, когда-то принадлежавший начальнику Якутского ГПУ Валентину Пуйкану (на фото). Здесь собраны, в том числе, фотографии первых чекистов Якутии.

Валентин Карлович родился в 1892 году в Санкт-Петербурге. В 1900-м году его мать – Ольга Соловьева — вышла замуж за латыша – Карла Петровича Пуйкана. Так мальчик получил новую фамилию. В октябре 1917-го молодой рабочий участвовал в штурме Зимнего и разоружении юнкеров, состоял в охране Смольного. С 1918 года воевал в РККА, став в 1921 году уполномоченным Омской губЧК и начальником особого отделения Омского губотдела ГПУ-ОГПУ. В 20-е годы Валентин Пуйкан был начальником Якутского ГПУ. Из Якутии он отправился на службу в Кустанай, Казахстан.

Валентин Карлович Пуйкан.

В конце 20-х он служил в погранчастях, в 30-е годы был помощником начальника милиции и уголовного розыска в Казахстане. В 1937 году был назначен начальником 11-го отдела НКВД Казахской ССР. В годы войны был начальником лагеря для военнопленных, а после войны продолжил службу начальником отдела по борьбе с бандитизмом НКВД Казахской ССР. В 1947 году в возрасте 55 лет вышел на пенсию в звании майора. Ушел из жизни в 1958 году в Алма-Ате.

В 1927 году Валентин Пуйкан был делегатом первого всетуземного съезда ЯАССР. Они изображен здесь на одной из групповых фотографий среди членов городского и сельского партактива. Альбом с фотографиями был подарен ему и другим участникам после этого съезда.

На этих же фотографиях присутствуют секретарь Якутского обкома ВКП(б) Исидор Барахов и председатель Совета народных комиссаров (СНК) ЯАССР Максим Аммосов. Фотография с участием Барахова и Аммосова, размещенная именно в этом в фотоальбоме Валентина Пуйкана уникальна тем, что представляет собой оригинал, воспроизведенный потом во многих изданиях.

Делегаты первого всетуземного съезда ЯАССР (в первом ряду, в центре, секретарь Якутского обкома ВКП(б) Исидор Барахов и председатель Совета народных комиссаров (СНК) ЯАССР Максим Аммосов).

На первых страницах фотоальбома размещены несколько фотографий Яна Полуяна и Сергея Пузицкого. Ян Васильевич Полуян — активный участник Октябрьской революции и гражданской войны в России. В марте 1928 года он руководил Московской комиссией ЦК ВКП(б), расследующей Якутские восстания.

Сергей Васильевич Пузицкий – кадровый чекист. В 1921-1922 годах — начальник 16-го специального отделения Особого отдела ВЧК, с 1923 года — помощник начальника Контрразведывательного отдела ОГПУ. В январе 1928 года был командирован вместе с чекистом Григорием Сыроежкиным в Якутию для ликвидации белогвардейского движения.

Как показывает этот фотоальбом, собравший 139 уникальных фотографий, история органов госбезопасности Якутии тесно переплетена с историей самой республики. Благодаря этому раритету посетители нашего музея узнают для себя много нового. А мы, собирая новые документы, пытаемся восстановить по крупицам историю республики, биографии людей, в том числе тех, кто мужественно и добросовестно, часто рискую жизнью, исполнял свой долг, работая в органах госбезопасности.

Охрана знамени части.

Уважаемые работники органов государственной безопасности! Разрешите от всей души поздравить вас с профессиональным праздником! Развивая большой опыт предшественников, используя самые современные технические средства, опираясь на свой профессионализм, знания и интуицию, вы надежно стоите на страже интересов Отечества, противостоите угрозам извне, подрывной деятельности иностранных спецслужб, защищаете общество от терроризма и экстремизма, успешно ведете борьбу с организованной преступностью и коррупцией, надежно охраняете границы нашего государства.

Желаю вам крепкого здоровья и праздничного настроения, мирного неба над головой и семейного благополучия, большой силы и стойкости духа, мудрости и отваги, успехов в вашей непростой, но такой важной и крайне необходимой службе нашему Отечеству!

Александр КОШУКОВ,

народный депутат Республики Саха (Якутия).