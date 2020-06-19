20 человек эвакуированы при пожаре в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

18 июня 2020 г. в 05.07 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в расселенном доме по ул. Транспортная в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади – 150 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 июня 2020 г. в 07.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частных строениях по ул. Энергетический проезд в п. Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела баня. В результате пожара частная баня повреждена огнем на площади 19 кв.м. Спасена рядом стоящая теплица. Причина пожара, предположительно, – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 июня 2020 г. в 11.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х квартирном жилом доме по ул. Портнягина уч. Сасылыкан Усть-Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения было задымление в одной из квартир. В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие и домашнее имущество на площади 4 кв.м. Жилой дом спасен. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 июня 2020 г. в 13.27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Победы в с. Усть-Мая. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело сено. В результате пожара огнем повреждены 1,5 тонны сена и доски на площади 3 куб.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 июня 2020 г. в 14.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в районе 4-х этажного жилого дома по ул. Чернышевского в г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из-под дома шел дым. В результате пожара произошло горение мусора под домом на площади 5 кв.м, огнем поврежден утеплитель теплотрассы на площади 2 пог.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 июня 2020 г. в 15.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме по ул. Можайского в г. Якутск. В результате пожара огнем повреждена электрощитовая. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание. Эвакуировано 20 человек. Виновное лицо устанавливается.

18 июня 2020 г. в 16.02 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по ул. Мира в с. Бетюнь Амгинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горели 2 строения. В результате пожара огнем повреждены дом и сарай по всей площади – 99 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На 17:00 18 июня 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о горении мусора: на 9 км Х.-Юряхского шоссе, по ул. Байкалова и ул. Тимирязева в г. Якутск, свалка в с. Чеппара Чурапчинского района. Общая площадь горения составила 18 кв.м. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

18 июня 2020 г. в 15.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении травы в с. Хомустах Усть-Алданского района. В результате пожара сгорела трава на площади 200 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 июня 2020 г. в 16.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти квартирном жилом доме на улице 50 лет ВЛКСМ в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 25 кв.м. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности. Виновное лицо – хозяин. Ущерб устанавливается.

18 июня 2020 г. в 17.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Юбилейная в с. Тит-Эбэ Хангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 6 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!