20 берлог белых медведей обнаружили в заповеднике Медвежьи острова

В ходе весеннего патруля в заповеднике «Медвежьи острова» специалисты обнаружили около 20 берлог белых медведей. Об этом сообщила начальник отдела по науке и сохранению биоразнообразия национального парка «Ленские столбы» Лариса Шелоховская в эфире передачи «Якутск сегодня» на радио «Тэтим», сообщает ЯСИА.

«Весной текущего годы мы провели учёт родовых берлог на территории архипелага Медвежьи острова. В ходе исследования было обнаружено около 20 берлог белых медведей. Напомним, что в отличие от бурых медведей, которые залегают в берлоги, чтобы переждать зиму, белые медведи образуют их, чтобы вынести потомство. Это очень высокая цифра. Обычно самки во время нахождения в берлоге рожают 2-3 особи», — рассказала Лариса Шелоховская.

Специалист напомнила, что белый медведь занесён в международную Красную книгу и в Красную книгу России. Всего в мире обитает от 20 до 25 тысяч особей. В якутском секторе Арктики насчитывается около 1200 особей белых медведей. Государственный природный заповедник «Медвежьи острова» создан в 2020 году и включает шесть островов неподалеку от устья реки Колымы. Его уникальность в том, что здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайные льды весной выходят самки с медвежатами.

Напомним, в октябре якутскому режиссеру-документалисту удалось заснять на побережье Восточно-Сибирского моря редкое семейство белых медведей — мать с тремя медвежатами. Директор парка «Ленские столбы» в соцсетях по видео отметил, что мать-героиня со всем своим большим семейством чувствует себя превосходно, все три медвежонка живы и здоровы.