2 страшных ДТП в Якутии — пострадали 4 человека

19 июля около 16 часов 30 минут 48-летний водитель управляя автомобилем марки Тойота Пробокс по автодороге «Умнас» Ленского района на 84-м километре, двигаясь по маршруту со стороны п. Южная Нюя в сторону г.Ленска, не выбрав безопасную скорость движения, не учел состояние дорожного полотна, не справившись с рулевым управлением автомашины, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

В результате происшествия водитель и 48-летний мужчина – пассажир Пробокс были госпитализированы в медучреждение, второму пассажиру-33-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что в момент ДТП в салоне автомашины находились помимо водителя 2 пассажира, все втроем были нетрезвые. Со слов одного из пассажиров следует, что мужчины до поездки употребили спиртные напитки, отметили его день рождение.

19 июля около 20 часов вечера 33-летний водитель управляя автомобилем марки Нива Шеврале по автодороге РАД “Мухтуйя” в районе 6 км., направляясь по маршруту с п. Северная Нюя в сторону г. Ленска, не справившись с рулевым управлением, не выбрав безопасную скорость движения, не учел состояние дорожного полотна, в результате совершил опрокидывание Шевроле с последующим съездом с дороги на обочину проезжей части в правую сторону по пути движения. Водитель был госпитализирован в больницу с множественными травмами. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Медицинская справка показала об употреблении алкоголя водителем.

По факту данных происшествий проводится проверка.

За минувшие выходные дни с 15 по 17 июля сотрудниками Госавтоинспекции республики составлены всего 1842 административных правонарушения, выявлены 96 нетрезвых водителей, из которых 9 сели за руль автомобиля в пьяном состоянии повторно. Отстранены 96 водителя без права управления транспортными средствами. На дорогах региона зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествия, где 1 человек погиб, 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать по телефонам: 127, 35-22-22 или в полицию: 102 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.