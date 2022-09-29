2 октября —День основания ЦОПП Якутии

2 октября Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии отмечает День основания. Ровно два года назад в нашем регионе открыло свои двери новое образовательное пространство — Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия). Торжественное открытие площадки ЦОПП состоялось 2 октября 2020 года в День празднования 80-летия системы профессионально-технического образования.

С момента открытия команда Центра реализовала различные проекты, расширила круг партнерства и зарекомендовала себя как значимый участник в системе регионального образования.

На сегодня Центром разработано и оцифровано 70 образовательных программ, всего прошли обучение по предлагаемым ЦОПП программам более 9,5 тыс. человек, охвачено профориентационной работой 15 тыс. школьников.

Для республики ЦОПП стал единым центром, где у населения есть возможность выстроить индивидуальную профессиональную и образовательную траекторию, получить первую профессию, переквалифицироваться и получить новые навыки или компетенции, а также усовершенствовать имеющиеся знания.

На текущий день во взаимодействии с партнерами ЦОПП наработал пул проектов.

В 2021 году Центр совместно с Молодежным правительством Республики Саха (Якутия) запустил проект «Передвижной учебно-строительный комбинат» «ПУСК». Обучение местного населения в муниципальных образованиях рабочим профессиям, снижение безработной молодежи на местах и проведение профориентационной работы со школьниками – основные задачи проекта.

В 2022 году при поддержке гранта главы Якутии проект реализуется в трех районах республики, таких как Горный, Усть Алданский и Амгинский. По итогам года проект обучением охватит не менее 100 незанятой и безработной молодёжи и профориентационный работой 300 школьников. В 2022 году проект «ПУСК» вошел в общероссийский банк данных лучших практик в сфере профориентации и профессионального самоопределения личности Минпросвещения РФ и рекомендован для тиражирования в других регионах.

Одним из масштабных проектов Центра можно отметить межрегиональный проект «PROопережение Дальний Восток» — образовательное мероприятие, направленное на выявление лучших авторов и разработчиков онлайн-курсов среди образовательных организаций Дальнего Востока. В 2021 году инициирован и проведен Центром опережающей профессиональной подготовки и проведен в октябре в Якутске. Приняли участие в конкурсе всего 40 команд из Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области. В 2022 году планируется проведение проекта в Республике Бурятия.

Одним из основных направлений деятельности Центра выступает профориентация всего населения. ЦОПП Якутии реализует проекты, нацеленные на развитие и совершенствование региональной профориентационной модели. Среди них, дальневосточный образовательный форум «Профориентация.Перезагрузка», проведенный в 2022 году при поддержке гранта главы Якутии. Проект ставит перед собой амбициозные цели, такие как повышение уровня информированности специалистов, реализующих работу по профессиональной ориентации в образовательных организациях, обновление инструментария и создание единых методических рекомендаций с учетом социально-экономических и территориальных особенностей Якутии. Первый образовательный форум посетило около 80 педагогов из 22 муниципальных образований республики. Спикерами выступили ведущие эксперты регионального и федерального уровня, авторы ведущих технологий и инструментариев в области профориентации из Москвы, Республики Башкортостан, Республики Бурятия и Забайкальского края.

В 2022 году еще один проект ЦОПП Якутии «Траектория карьеры» получил поддержку Фонда президентских грантов. В рамках проекта на базе вечерней школы МОБУ «Центр образования» ГО г. Якутск создана профориентационная площадка, где обучающиеся центра проходят углубленную профориентационную диагностику, посещают групповые уроки, а также экскурсии в формате профессиональных проб по предприятиям г. Якутска. До конца 2022 года ребята пройдут предпрофессиональную подготовку по пяти направлениям: «Основы бизнеса», «Фото и видеопроизводство», «Парикмахер», «Разработка веб-сайтов и графический дизайн», «SMM-менеджер».

Помимо региональных, Центр опережающей профессиональной подготовки активно участвует в реализации федеральных проектов.

С 2018 года по всей России в рамках национального проекта «Образование» запустили профориентационный проект «Билет в будущее». Республика Саха (Якутия) является участником проекта с первых дней его реализации. Начиная с 2020 года ЦОПП Якутии выступает региональным куратором проекта.

В прошлом году по республике на платформе проекта всего зарегистрировано 6995 школьников из 43 школ, из них 5748 школьников приняли участие в профориентационных уроках, которые для них провели педагоги-навигаторы. Ключевая цель проекта — формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. Результатом для школьников станет сформированная готовность к осознанному самостоятельному выбору будущей профессии и индивидуальные рекомендации по построению своей образовательно-профессиональной траектории.

С 2021 года Центр опережающей профессиональной подготовки является региональным оператором в Республике Саха (Якутия) по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». По принципу одного окна ЦОПП осуществляет полный цикл прохождения обучения населения. В 2021 году благодаря проекту освоили новую профессию и повысили квалификацию более 3 тыс. человек. Также по итогам прошлого года регион вошел в ТОП операторов федерального проекта за особый вклад и достигнутые успехи по организации обучения.

Сегодня проект «Содействие занятости» дает возможность отдельным категориям граждан пройти бесплатное обучение по востребованным в регионе направлениям, для жителей региона доступно более 500 различных программ. Ежегодно программа получает широкий отклик у населения, на сегодня поступило свыше 5 тыс. заявок, больше чем за прошлый год.

В целях информирования населения о возможностях проекта в этом году Центр организовал много очных тематических площадок под каждую целевую аудиторию: карьерные марафоны для молодежи, безработных граждан, пожилых граждан, а также фестиваль для матерей.

Также с 2021 года ЦОПП является куратором по прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования гражданами, изъявившими желание пройти обучение в рамках государственной социальной помощи на основании социального контракта в Республике Саха (Якутия).

В формате единого окна на образовательной платформе ЦОПП представлены свыше 600 образовательных программ от 36 центров обучения Республики Саха (Якутия).

Таким образом, Центру опережающей профессиональной подготовки возложено исполнение значимой роли в развитии системы профессионального образования и подготовки квалифицированных кадров для социально-экономического развития региона. Объединяя интересы работодателя, государства и образования, ЦОПП выступает единой площадкой для упаковки уникальных программ обучения.