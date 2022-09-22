2 млн рублей школьникам из ДНР и ЛНР от недропользователей

Недропользователи Якутии направили около 2 млн рублей школьникам из ДНР и ЛНР

6321487 01.09.2020 Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре. Накануне 1 сентября в школах Краснодара посчитали количество первоклассников. В этом году их 18,5 тысяч. В школе No71 их количество не вмещается в рамки привычного буквенного обозначения. 31 первый класс будут писать в сочетании с цифрами. Виталий Тимкив / РИА Новости

Добывающие компании Якутии собрали и направили почти 2 млн рублей семьям, в которых дети из Донецкой и Луганской Народных Республик в этом году пошли в местные школы. Ребята впервые приступили к учебе в Якутии.

На фоне санкций соцподдержка от предприятий региону продолжается, только за прошлый год компании перевели порядка 5 млрд рублей, не считая налогов.

«Коллективы компаний сами принимали решение, всей командой о том, что хотят оказать помощь детям из наших братских республик ДНР и ЛНР. На эти средства семьи смогут купить детям школьную форму, рюкзаки, тетради, ручки, дневники и все самое необходимое. Здесь важно отметить, что, несмотря на введённые против РФ санкции, наши предприятия, местные специалисты продолжают работать, ставить новые рекорды!» — подчеркнул министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Индекс промышленного производства Якутии за 2021 год достиг максимума за последние 11 лет и составил 116,1%. В республике активно добываются алмазы и уголь, нефть и газ, олово и золото, серебро и сурьма. На сегодня Якутия – один из лидирующих регионов страны по работе с восточными партнерами. На территории республики находятся одни из крупнейших объектов России – МГ «Сила Сибири», ВСТО, а также крупнейшее в мире месторождение коксующегося угля – Эльгинское.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев на ПМГФ-2022 озвучил, что вдоль трассы «Сила Сибири» находятся также важнейшие объекты промышленности, подключение к газу которых придаст новый импульс развитию промышленности, притоку инвестиций и созданию тысяч рабочих мест. Эти проекты важны не только в масштабах республики, но и для всей страны.

Кроме того, на начальной стадии разработки два крупнейших проекта в регионе – золоторудное месторождение Кючус, благодаря которому Якутия займёт ведущие позиции по освоению Арктики. И проект по разработке Томторского месторождения, редкоземельные металлы которого могут решить вопросы импортозамещения и повысить обороноспособность страны, позволить России занять ведущие позиции на мировом рынке с таким лидером отрасли как Китай.