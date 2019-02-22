2 марта в Якутске родители напишут ЕГЭ

В следующую субботу, 2 марта, в Якутске пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Республика Саха (Якутия) с 2017 года является активным участником данной акции. В 2018 году на стартовом республиканском мероприятии ЕГЭ по русскому языку написали министр образования и науки Владимир Егоров, заместитель министра культуры и духовного развития Марина Силина, депутаты, известные спортсмены, журналисты и ведущие. Акция была проведена во всех улусах и получила положительный отклик у родительской общественности.

В Якутске 2 марта планируется работа всех восемнадцати пунктов проведения экзамена (ППЭ) государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Школы, которые не являются ППЭ, будут направлять своих участников по тем школам, где эти пункты организованы. В этом году участникам акции можно будет проверить себя и сдать ЕГЭ по математике и русскому языку.

Уважаемые родители, если вы хотите стать участниками Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», нужно обратиться в школу, где учится ваш ребенок и заявить о своем желании.

Участвуя в акции, вы пройдете через все процедуры экзамена – вы зарегистрируетесь, заполните бланки, увидите, как осуществляется контроль на государственном экзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, сможете написать экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.