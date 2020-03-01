2 марта в Якутии взвоют сирены и замолчат теле- радиоэфиры

Внимание! В Якутии пройдет плановая проверка системы оповещения населения

02 марта в 10.00 запланировано проведение ежеквартальной технической проверки системы оповещения населения республики с практическим запуском сирен и перерывом вещания теле и радио эфиров республиканских и городских телеканалов и радиостанций.

При проверке будут задействованы системы оповещения муниципального уровня и местные системы оповещения сельских поселений.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) просит жителей республики сохранять спокойствие и прослушать речевые сообщения.