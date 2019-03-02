2 марта поликлиника №1 приглашает на День открытых дверей

Национальный день здоровья создан для того, чтобы регулярно напоминать общественности о важности поддерживать здоровый образ жизни и вести активную жизнедеятельность. Ведь медицине известно более 50 тысяч разных заболеваний, и большинство из них успешно поддаются лечению. Как известно всему миру, предотвращать развитие болезней куда проще, чем лечить их.

2 марта 2019 г. с 09:00-13:00 чч. ГБУ РС(Я) Поликлиника №1 приглашает прикрепленное население на День открытых дверей посвященный Национальному дню здоровья.

Не упустите возможность бесплатно пройти обследование у таких специалистов как: невролог, гинеколог, хирург, кардиолог, онколог-маммолог, терапевты. Также можно пройти ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ молочных желез по показаниям. По вопросам, обращаться в регистратуру. С собой: ФЛГ, медицинский страховой полис, СНИЛС, паспорт.

Посредством такого дня доносится цель о проведении регулярных профилактических работ и заботы о состоянии здоровья. Здоровье нельзя купить или продать, его можно только заслужить упорным трудом и заботой о своем организме. Самое главное, это необходимо делать на постоянной основе и начинать стоит с самого раннего возраста, поскольку только тогда заложенный вами фундамент не даст трещину в самый неподходящий момент. И даже если Вам кажется, что Вы все делаете правильно, то все равно не стоит избегать профилактических медицинских осмотров. Старайтесь больше узнавать о себе и тогда вы будете идти по жизни уверенно.