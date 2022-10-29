2-й день турнира Коркина: финальные схватки

2 день. ФИНАЛЬНЫЕ СХВАТКИ XIII Международных соревнований по вольной борьбе памяти Заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР,СССР Дмитрия Петровича Коркина. Место проведения: Российская федерация, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ЦСП ТРИУМФ. 29 октября 2022г. Начало10:30. Ковер А.

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