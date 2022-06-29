2 июля в Якутии отмечается День реки Лена. Праздник был учрежден в 2013 году для привлечения внимания населения к сохранению уникальных природных объектов реки Лены, формирования и продвижения национального бренда на основе образа Лены, развития экологического туризма.

Ежегодно по всей республике проводятся экологические мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Так, с 30 июня по 3 июля пройдет Республиканский экологический марафон «Река Лена – гордость Якутии». Марафон посвящается 100-летию образования Якутской АССР и проводится в рамках Всероссийской акции «Вода России» и XVI Республиканской экологической акции «Природа и мы».

В марафоне принимают участие муниципальные образования республики, расположенные на берегах реки Лена,организации, предприятия, население и общественность.

2 июля в SMART библиотеке состоится комплексное мероприятие «Рекам и людям – чистую воду», «Реке Лена — жить!». В этот день для участников будут организованы экологический урок, викторина, выставка, а также субботник. В летних лагерях пройдут экоуроки, а на береговой линии 203 микрорайона будет проведен субботник. Также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей состоится семинар по требованиям водного законодательства.

В рамках марафона с 30 июня по 3 июля во всех районах, расположенных на берегу Лены, будут проведены различные мероприятия, такие как экологические уроки, тематические конкурсы и викторины, субботники по очистке береговой линии реки Лена. В Ленском районе пройдет велоквест, посвященный Дню реки Лена, в Олекминском районе будет организована экскурсия к памятнику реки Лена совместно с детской модельной библиотекой.

Призываем всех жителей Якутии принять активное участие в данных мероприятиях!

Лена — самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Также это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Лена до нынешнего дня остается главной транспортной артерией Якутии, связывающей ее районы с федеральной транспортной инфраструктурой. В Олекминске на набережной реки установлена скульптура «Красавица Лена», символизирующая сибирскую реку.