2-х этажный коттедж загорелся в Намцах

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

02 января 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора в г. Удачный и в г. Мирный Мирнинского района. В результате пожара сгорел мусор на общей площади 0,8 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

02.01.2020 г. в 01.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частное строение на улице Крайняя в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 40 кв.м.. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

02.01.2020 г. в 04.44 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный частный дом на улице Манчаары в с. Намцы Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел пристрой дома. В результате пожара огнем повреждена котельная внутри по всей площади, стена и пол 2-го этажа дома на площади 3 кв.м. Общая площадь 15 кв.м. Пожарными спасен частный дом. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

02 января 2020 г. в 08.50 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Набережная в с. Мача Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела наружная стена. В результате пожара огнем повреждена наружная стена дома на площади 4 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

02 января 2020 г. в 15:05 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Комсомольская в ГО «Жатай» г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный гараж. В результате пожара огнем поврежден частный гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь 20 кв.м. Причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательный приборов. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

02 января 2020 г. в 16.54 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в 2-х этажном частном гараже на улице Звездная в п. Верхний г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден пол и стена на втором этаже на общей площади 10 кв.м. Пожарными спасен гараж и 2 единицы техники. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!