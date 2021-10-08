2 года грозит якутянину за горячность на паромной переправе

В дежурную часть полиции Мегино-Кангаласского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный повредил его автомобиль. Заявленная сумма материального ущерба составила 13 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за разбой 35-летний мужчина.

Установлено, что между мужчинами произошел конфликт из-за очереди на паромной переправе. В ходе словесной перепалки злоумышленник вышел из своего автомобиля, подошел к машине потерпевшего, и кулаком разбил лобовое окно.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкции предусматривает максимальное наказание в виде лишения свобода на срок до 2 лет.