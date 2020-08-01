2 августа в Якутии впервые пройдет жеребьевка на получение разрешений на охоту

В Якутске 2 августа с 10 часов по якутскому времени впервые пройдет жеребьевка с использованием генератора случайных чисел по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которые установлен лимит их добычи, кроме дикого северного оленя и соболя. Онлайн-трансляция проведения жеребьевки будет вестись через официальный сайт Минэкологии РС (Я).

Механизм распределения квот был утвержден Законом РС(Я) «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Заявления на участие в жеребьевке можно было подать с 1 апреля по 30 июня 2020 г. через портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) https://e-yakutia.ru либо лично в территориальные подразделения Минэкологии РС(Я). Всего поступило 13 134 заявления, список поступивших заявлений, состав комиссии жеребьевки размещены на сайте министерства.

«В 2018 году, чтобы убрать живые очереди на выдачу разрешений на охоту, на портале https://e-yakutia.ru была организована электронная запись на прием в Минэкологии. В этом году внесенные изменения в республиканское законодательство позволяют нам провести жеребьевку с использованием электронного генератора случайных чисел. Информационная система, с помощью которой будет проводиться жеребьевка, полностью соответствует требованиям действующего законодательства в области информации, информационных технологий и защиты информации», — прокомментировал и.о. министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Николай Гришаев.

Результаты по каждому лоту будут в публиковаться в ходе жеребьевки на сайте Минэкологии РС (Я). В течение одного рабочего дня уведомления о результатах будут направлены каждому участнику жеребьевки в личный кабинет на республиканском портале государственных и муниципальных услуг, либо, если заявитель не зарегистрирован на портале, в течение пяти календарных дней указанным им в заявлении способом.

Лица, получившие положительный результат жеребьевки, подают заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов через портал госуслуг РС(Я) и выбирают дату, время и место получения разрешения в период с 3 августа до 31 августа текущего года.