Иван Слепцов заключен под стражу на 2 месяца

Вчера произошло «громкое» задержание еще одного депутата Ил Тумэн — Ивана Слепцова, ректора Арктического государственного агротехнологического университета, бывшего министра сельского хозяйства Якутии. Сегодня, 27 ноября, Якутский городской суд определил меру пресечения для Ивана Слепцова — заключение под стражу на два месяца. Суд отказал в ходатайстве Слепцова о заключении под домашний арест.

Как сообщила прокуратура, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дела соединены в одно производство, проводятся следственные мероприятия.

По версии следствия, Арктический государственный агротехнологический университет в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получил более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям. Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели – это выявила проверка АГАТУ, которую прокуратура проводила совместно с МВД и ФСБ.

Накануне Слепцов сообщал прессе, что проверка вуза была проведена по заявлению бывшей сотрудницы университета. В местных СМИ отметили, что Иван Слепцов является четвертым по счету экс-министром сельского хозяйства республики (с 2011 по 2014 гг.), который подвергся судебному преследованию за нарушение закона. Так же в прессе сообщалось о злоупотреблениях со стороны Ивана Слепцова, когда он занимал должность ректора ЯГСХА, о плагиате, выявленном в его докторской диссертации.