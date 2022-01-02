02.01.2022
16:01
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Якутия

197 двойняшек и 3 тройни родились в Якутии

Сахастат опубликовал интересные цифры. В январе-октябре 2021 года в республике появилось на свет более 10 тысяч малышей (на 2,2% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года). Из них 197 пар двойняшек и 3 тройни.

По очередности рождения:

2,8 тыс. детей стали первенцами,
3,2 тыс. детей — вторыми,
2,6 тыс. детей — третьими,
1,1 тыс. детей — четвертыми,
0,6 тыс. детей — пятыми и более.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CX-fJCatmID/
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