19 сентября в Якутии пройдет множество выборов

В единый день выборов, 19 сентября, на территории Якутии, кроме выборов депутатов Госдумы России, будут проведены дополнительные выборы народных депутатов республики по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу № 34 и Университетскому одномандатному избирательному округу № 3. В республике пройдет 75 муниципальных избирательных кампаний, сообщает ЯСИА.

Как агентству сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) региона, в границы Колымо-Индигирского одномандатного избирательного округа входят Верхнеколымский, Момский, Оймяконский, Среднеколымский районы. Полномочия окружных комиссий возложены на Среднеколымскую и Якутскую городскую территориальные избирательные комиссии.

Также 19 сентября состоится ряд муниципальных выборов. Назначены 75 муниципальных избирательных кампаний, в т.ч.:

— глав двух муниципальных районов (Булунский, Жиганский районы);

— депутатов представительных органов четырех муниципальных районов (Абыйский, Жиганский, Нижнеколымский, Среднеколымский районы). Количество замещаемых мандатов – 60, в том числе 36 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 24 по одномандатным и многомандатным избирательным округам. Состоятся дополнительные выборы 16 депутатов представительных органов 11 муниципальных районов;

— глав 36 городских и сельских поселений, в том числе глав пяти районных центров (п. Белая Гора Абыйского района, п.Тикси Булунского района, п.Сангар Кобяйского района, п.Черский Нижнеколымского района);

— основные выборы депутатов представительных органов 13 муниципальных образований городских и сельских поселений. Количество замещаемых мандатов – 141. Состоятся дополнительные выборы 19 депутатов 9 представительных органов поселений.

— глав 36 городских и сельских поселений, в том числе глав 5 районных центров (п. Белая Гора Абыйского района, п. Тикси Булунского района, п. Сангар Кобяйского района, п. Черский Нижнеколымского района, Тюгясирский наслег Эвено-Бытантайского национального улуса (района);

— основные выборы депутатов представительных органов 13 муниципальных образований городских и сельских поселений. Количество замещаемых мандатов — 141. Состоятся дополнительные и повторные выборы 20 депутатов 9 представительных органов поселений.

Таким образом, всего будет замещено 237 депутатских мандатов районного и поселенческого уровней. Все выборы в органы местного самоуправления назначены и решения опубликованы. Муниципальные выборы будут проходить на территории 29 муниципальных районов.

В ЦИК отметили, что сейчас проходит обучение членов территориальных избирательных комиссий (ТИК). По завершении дистанционного курса все члены ТИКов проходят итоговое тестирование и получают необходимый сертификат.

Напомним, всего в Якутии образовано 34 территориальных избирательных комиссии по числу муниципальных районов и ещё одна, объединяющая два городских округа — ГО «Якутск» и ГО «Жатай», всего 35 ТИКов . Члены ЦИК прошли обучение еще в июне. Завершающий этап обучения в августе-сентябре охватит всех членов участковых избирательных комиссий. Их в республике — 794.