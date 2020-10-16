16.10.2020
18:00
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Культура

19 октября Алданский ТЮЗ отмечает день рождения

19 октября Алданскому Театру юного зрителя исполняется 41 год. История народного театра в Алдане началась в 1964 году, когда и было присвоено знание «народный» театральному коллективу города. Много лет под этим званием работали различные режиссеры, ставившие спектакли разных жанров. 

С момента создания театр не прекращал своего служения алданцев, воспитав не одно поколение любителей и профессионалов. Год Театра в России для Алданского ТЮЗа оказался знаменательным — 24 сентября 2019 г. театр получил статус юридического лица и стал самостоятельной единицей, что открывает перед коллективом большие возможности.

«Каждый год 19 октября театр традиционно проводит Именинный капустник. Но, к сожалению, в связи с возникшей эпидемиологической ситуацией в этом году капустник отменяется. Спектакли и долгожданные премьеры переносятся на более поздний срок в течение этого сезона. Благодарим всех за понимание и любовь к нашему театру. Надеемся на скорейшую встречу с вами, наш дорогой зритель», — сообщают в театре.

Фото: ТЮЗ г. Алдан
Источник: ТЮЗ г. Алдан
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