19 ноября в режиме онлайн состоится закрытие XIV Республиканской акции «Природа и мы»

Уважаемые жители республики!

Сообщаем, что 19 ноября в 15.00ч в режиме онлайн состоится торжественная церемония закрытия XIV Республиканской акции «Природа и мы» в 2020 году, которая прошла в и Года патриотизма в Республике Саха (Якутия).

Экологическое просвещение и образование одно из приоритетных направлений деятельности Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). Работа в данном направлении приобрела особый статус с началом экологической акции «Природа и мы», впервые стартовавшей в 2007 году. Из года в год участников акции, а значит ценителей природы, приверженцев самых светлых и добрых принципов бережного отношения к окружающей среде становится все больше и больше. Уже стали традиционными и полюбились нашим участникам конкурсы «Экология начинается со двора», творческий конкурс «Красная книга Якутии глазами детей», фотоконкурсы, практический конкурс «Экосумки», литературный конкурс «Айылҕа уонна мин», экологические уроки и экспедиции, экологические движения «Зеленые пионеры», «Эколята-дошколята», массовые природоохранные акции как «Вода России», «Лес Победы» и многие другое. За эти годы участниками акции стали более 3 миллионов якутян.

Социально-значимые конкурсы, проекты, субботники и акции, проводимые в рамках «Природа и мы» призваны укрепить ценности, привить знания и навыки бережного отношения к живой природе, научить население анализировать свои действия, понимать, какое влияние они оказывают на окружающий мир и принимать правильное решение.

Приглашаем принять участие активистов, участников и победителей акции «Природа и мы», партнеров акции и жителей республики. Регистрация участников состоится на платформе leader-id.ru. (ссылка https://leader-id.ru/event/79715/). Прямая трансляция будет доступна в Youtube по ссылке https://youtu.be/YovfwoD9rHY

Подключайтесь к природоохранному движению республики!