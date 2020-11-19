19-летний мошенник развел горожанина

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» с заявлением по факту мошенничества обратился местный житель. Выяснилось, что потерпевший сдал в аренду системный блок на сутки за 1000 рублей. На следующий день арендатор не стал продлевать срок пользования, но и не вернул технику. Также он перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Якутска. По словам злоумышленника, он сбыл системный блок 15 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.