19-летний игроман ограбил храмы Якутска

В полицию города Якутска обратились представители сразу двух религиозных конфессий: православной и католической. Священнослужители сообщили о краже имущества и денежных средств, в том числе пожертвований прихожан.

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 19-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что злоумышленник в ночное время проникал в помещения церквей, повредив окно инструментами, и похищал деньги и ценные вещи. Так, из двух православных храмов он похитил около 24 тысяч рублей, две серебряные цепочки, портативный аккумулятор, а также сотовый телефон одной из монахинь. А из католического прихода – пожертвования прихожан и гитару.

Спустя несколько дней в поисках чего-либо ценного подозреваемый через окно пробрался в здание предприятия по улице Красноярова. Однако в этот момент сработала охранная сигнализация, он испугался и скрылся. После этого молодой человек повторно наведался в одну из церквей, откуда ему удалось снова похитить деньги.

Кроме этого, установлено, что данный гражданин причастен к краже электроинструментов и набора ключей из строящегося объекта по Вилюйскому тракту, а также одежды и коробки шоколадных батончиков из пункта выдачи товаров популярной сети магазинов.

Общий материальный ущерб составил свыше 60 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению, а ценности сбыл в комиссионных магазинах.

Подозреваемый признал свою вину, в содеянном раскаялся и пояснил, что страдает зависимостью от ставок на спорт. Он добровольно выкупил у ломбардов имущество и вернул его потерпевшим, а также частично возместил причинённый им ущерб.

В настоящее время установлено семь эпизодов противоправной деятельности похитителя. Следователем отдела полиции №1 СУ МУ МВД России «Якутское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное следствие продолжается.