19 лесных пожаров тушат в республике

На территории республики принимаются меры по тушению 19 лесных пожаров, 10 из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 549,80 га. Четыре пожара тушат в Верхоянском улусе, три — в Намском улусе, два — в Мегино-Кангаласском, Томпонском, Чурапчинском улусах, по одному в Ленском, Нерюнгринском, Горном, Кобяйском, Мирнинском и Момском улусах. За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано 6 возгораний в Верхневилюйском, Горном, Таттинском, Усть-Алданском и Хангаласском улусах, в зоне контроля — 7. В тушении пожаров привлечено 454 человек, 33 единиц техники.

В зоне контроля, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, где приостановлено решением КЧС Правительства РС(Я), действует 69 термоточек на общей площади 339 189 га. Наблюдение за данными возгораниями осуществляется с использованием космических средств.

На сегодняшний день угроз от лесных пожаров населенным пунктам и объектам экономики нет.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу. Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.