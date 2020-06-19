19 июня в АГИКИ начался прием документов от абитуриентов
Сегодня, в пятницу 19 июня, в Арктическом государственном университете начался прием документов от абитуриентов, желающих в 2020-2021 учебном году начать обучение по 21 направлению.
Вчера по этому поводу ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева провела онлайн-встречу с представителями СМИ. Ректор, а также ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Петрова рассказали об особенностях нынешнего приема. Если кратко резюмировать получается следующая картина:
Об увеличении мест. Количество бюджетных мест, выделенных из бюджета РФ (КЦП) в этом году значительно увеличилось — 173 места. Из них на очную форму 124 и на заочную- 49. Плюс к этому планируется выделение 47 мест из бюджета РС(Я).
О направлениях обучения. АГИКИ в 2020 году проводит прием по 15 направлениям бакалавриата и специалитета; 4 направлениям магистратуры, а также по 2 направлениям подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры). Всего по 21 направлению
Новые направления это:
- Цифровые технологии в музейной деятельности ( профиль- Музеология)
- Культурология (профиль – Менеджмент культурных индустрий)
- Живопись (новая специализация — Театрально-декорационная живопись)
- Графика (новая специализация — Искусство книги)
Самые рейтинговые направления (по опыту приема прошлых лет):
- Дизайн (цифровой дизайн в современных условиях особенно актуален)
- Актерское искусство
- Социально-культурная деятельность
- Народная художественная культура (особенно руководитель хореографического коллектива)
Про магистратуру и аспирантуру
АГИКИ в 2020 году проводит прием по 4 направлениям магистратуры. В этом году институт лицензировал 4 новых направления подготовки магистратуры:
- Народная художественная культура
- Социально-культурная деятельность
- Библиотечно-информационная деятельность
- Дизайн
Два направления подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры):
- Культурология
- Музыкальное искусство
О сроках
Начало приема документов: 19 июня 2020 г
Завершение приема документов на творческие направления и от лиц со средним профессиональным образованием: 3 августа 2020 г.
Завершение приема документов от поступающих по итогам результатов ЕГЭ — 18 августа 2020 г
Зачисление в институт — примерно 22,24 и 26 августа 2020 г. Окончательно даты будут известны после снятия ограничений.
Ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева подчеркнула, что этот 2020 год примечателен тем, что институт отмечает 20 лет. В 2000 году Арктический государственный институт культуры и искусств был создан по указу первого президента республики Михаила Николаева.
АГИКИ с тех пор разросся, окреп и по праву считается одним из ведущих вузов республики, крупнейшим вузом культуры во всем дальневосточном регионе.
Подробнее с условиями и правилами приема по кафедрам можно ознакомиться по этой ссылке.
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